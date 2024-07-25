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Париж-2024

Сегодня, 13:06

Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге олимпийского турнира

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В четверг, 25 июля, состоялась жеребьевка олимпийского теннисного турнира.

В одиночном женском разряде будут участвовать три теннисистки из России.

В первом круге Мирра Андреева встретится с представительницей Польши Магдой Линетт, Диана Шнайдер сыграет против итальянки Элизабетто Коччаретто, а оппоненткой Екатерины Александровой выступит китаянка Юань Юэ.

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. На Олимпиаде в Токио в женском одиночном разряде победу одержала швейцарка Белинда Бенчич.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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