Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге олимпийского турнира

В четверг, 25 июля, состоялась жеребьевка олимпийского теннисного турнира.

В одиночном женском разряде будут участвовать три теннисистки из России.

В первом круге Мирра Андреева встретится с представительницей Польши Магдой Линетт, Диана Шнайдер сыграет против итальянки Элизабетто Коччаретто, а оппоненткой Екатерины Александровой выступит китаянка Юань Юэ.

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. На Олимпиаде в Токио в женском одиночном разряде победу одержала швейцарка Белинда Бенчич.