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Париж-2024

Сегодня, 15:02

Свентек проиграла Чжэн в полуфинале Олимпийских игр

Алина Савинова
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Ига Свентек не смогла выйти в финал теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

В полуфинальной встрече полька в двух сетах уступила Чжэн Циньвэнь из Китая — 2:6, 5:7. Матч длился 1 час 51 минуту. Свентек 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Чжэн 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира китаянка сыграет либо против Анны Каролины Шмидловой из Словакии, либо против хорватки Донны Векич. 21-летняя Чжэн станет первой представительницей Китая, завоевавшей медаль Олимпиады в женском одиночном разряде.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 7:5

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
Ига Свентек
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