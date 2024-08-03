Свентек — о выступлении на Олимпиаде: «Если бы не матч за третье место, я бы плакала целую неделю»

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, какие эмоции она испытывает после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в одиночном разряде.

В матче за 3-е место полька победила Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1). Золото в теннисном турнире на Олимпиаде разыграют китаянка Чжэн Циньвень и хорватка Донна Векич.

«Напряжение и стресс, которые я испытывала всю неделю, делают это событие еще более особенным. Честно говоря, ничего подобного я не ощущала даже на турнире «Большого шлема». Это было нелегко, и завоевать медаль — мечта. Я очень горжусь собой, что смогла вернуться на корт и победить, потому что ранее я, несомненно, потерпела одно из худших поражений в своей карьере. Если бы не матч за третье место, я бы плакала целую неделю», — приводит L'Equipe слова Свентек.

23-летняя Свентек является первой ракеткой мира. За карьеру она выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего на ее счету 22 титула на уровне WTA.