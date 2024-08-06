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Париж-2024

Сегодня, 17:26

Свентек — об Олимпиаде: «Счастье, грусть, разочарование, удовлетворение, желание сделать больше, гордость»

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек подвела итоги Олимпиады в Париже. На Играх 23-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль.

«Счастье, грусть, разочарование, удовлетворение, желание сделать больше, гордость — и так много других эмоций, мыслей... Может быть, в будущем я посмотрю на эти две недели под другим углом, но я уже многое вижу», — написала полька в соцсетях.

В матче за 3-е место полька победила Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1). Золото завоевала китаянка Чжэн Циньвень.

Свентек является первой ракеткой мира. За карьеру она выиграла 5 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего на ее счету 22 титула на уровне WTA.

Ига Свентек
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