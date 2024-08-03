Тарасова заявила, что будет болеть за Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

Сегодня, 17:15
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поддержала российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер перед финалом Олимпиады в Париже.
За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире.
«Наши девушки в финале Олимпиады — это здорово! Будем за них болеть. Обязательно посмотрю финал, если будет такая возможность», — сказала Тарасова «СЭ».
Финал состоится 4 августа.