Тарасова заявила, что будет болеть за Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поддержала российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер перед финалом Олимпиады в Париже.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире.

«Наши девушки в финале Олимпиады — это здорово! Будем за них болеть. Обязательно посмотрю финал, если будет такая возможность», — сказала Тарасова «СЭ».

Финал состоится 4 августа.