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Париж-2024

Сегодня, 21:00

Тарпищев дал совет Андреевой и Шнайдер перед полуфиналом Олимпиады

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала парного турнира Олимпиады, в котором сыграют российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Россиянки встретятся с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо, которая переиграла Людмилу Киченок и Надежду Киченок из Украины.

«Испанки по игре по зубам Андреевой и Шнайдер. Но надо избежать мандража и играть свободно, не думая о счете, что тяжело с молодыми звездами. Если будут играть в свой теннис, почему не выйти в финал? Нужно получать удовольствие от игры, тогда все будет нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева. Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира

Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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