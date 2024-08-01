Тарпищев дал совет Андреевой и Шнайдер перед полуфиналом Олимпиады

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала парного турнира Олимпиады, в котором сыграют российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Россиянки встретятся с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо, которая переиграла Людмилу Киченок и Надежду Киченок из Украины.

«Испанки по игре по зубам Андреевой и Шнайдер. Но надо избежать мандража и играть свободно, не думая о счете, что тяжело с молодыми звездами. Если будут играть в свой теннис, почему не выйти в финал? Нужно получать удовольствие от игры, тогда все будет нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024.