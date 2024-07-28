Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев может выиграть золото Олимпиады в Париже

Сегодня, 19:28
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счет какого игрового компонента Даниил Медведев может выиграть Олимпийские игры-2024 в Париже.
«На Олимпиаде будет решать подача Медведева. Если будет держать подачу, может выиграть Олимпиаду. Подождем и посмотрим», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».
Ранее Медведев обыграл в первом круге олимпийского турнира австралийца Ринки Хиджикату. Следующим соперником россиянина станет представитель Австрии Себастиан Офнер (56-я ракетка мира).
Олимпийский теннисный турнир продлится до 4 августа.