Тарпищев оценил шансы Андреевой и Шнайдер на победу в финале парного турнира Олимпиады

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что шансы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на победу в финале олимпийского турнира в парном разряде — 50 на 50.

«Выход в финал — это успех несомненный. Они из молодых, сошлись, дополняют друг друга в игре. В Париже у них создалась команда, поддерживают друг друга. Тактически выглядят зрело. Самое хорошее — они всегда выигрывали начало своих матчей, у соперниц ступор против них. Мы планировали, что в теннисе у нас будет медаль, — так и получилось. В финале, считаю, у них шансы 50 на 50», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В финале, который пройдет 4 августа, Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.