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Сегодня, 16:24

Тарпищев: «Олимпийский комитет не имел права сравнивать наших теннисистов с иноагентами»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении россиян под нейтральным флагом.

— Вы видите в России изменение риторики в положительную сторону по отношению к спортсменам, выступающим в нейтральном статусе?

— Она и была такой. Наш президент сказал, что выбор за нашими спортсменами. Участие в Олимпиаде не спонтанное решение. Нельзя лишать жизни спортсменов, которые посвятили себя этому делу. Где бы мы ни выступали, все знают, что мы — россияне!

— При этом уже бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сравнивал теннисистов с иноагентами.

— Я с этим не согласен. Олимпийский комитет не имел права так выражаться.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. «Представили Андрееву и Шнайдер к орденам». Интервью Шамиля Тарпищева

На Олимпийских играх в Париже выступили только 15 россиян — в нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких ограничений.

Единственными российскими призерами Олимпиады-2024 стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые завоевали серебряные медали в парном разряде.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин

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Шамиль Тарпищев
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