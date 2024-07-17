Тарпищев рассказал, как готовятся российские теннисисты к Олимпиаде в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что отечественные теннисисты готовятся индивидуально к Олимпиаде-2024.

«Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды — перед Токио, например, надо было еще и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально. Кто-то в Европе, кто-то, как Елена Веснина, у нас», — цитирует Тарпищева ТАСС.

На Играх в Париже должны выступить семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.