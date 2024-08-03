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Париж-2024

Сегодня, 12:01

Тарпищев рассказал, за счет чего Андреева и Шнайдер могут одержать победу в финале Олимпиады

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» дал совет Мирре Андреевой и Диане Шнайдер на финал Олимпиады-2024.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире.

«Эррани — теннисистка невысокого роста. Ее надо лишить возможности играть с лета, нужно больше свечек через нее в критических ситуациях. А Паолини надо, по мере возможности, выключать из игры. Она сейчас на ходу, в обмене ударами играет очень сильно, поэтому то разнообразие, которое Андреева и Шнайдер продемонстрировали, надо исполнить в несколько лучшем виде. Тогда я думаю, шансы будут» — сказал Тарпищев «СЭ».

Финал состоится 4 августа.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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