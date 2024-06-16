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Париж-2024

Сегодня, 03:07

Тарпищев сообщил, что Котов должен сыграть на Олимпиаде-2024 вместо Рублева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисист Павел Котов должен заменить соотечественника Андрея Рублева на Олимпийских играх в Париже.

«По логике, заменить должен следующий по рейтингу, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Значит, [должен выступить] Котов. Но процесс формирования команды еще идет, у нас есть несколько дней, чтобы отправить заявку в Международную федерацию тенниса, работаем над этим».

Ранее Тарпищев сообщил, что российские теннисисты Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду-2024.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Андрей Рублев
Павел Котов
Шамиль Тарпищев
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