Тарпищев сообщил, что Котов должен сыграть на Олимпиаде-2024 вместо Рублева

Сегодня, 03:07
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисист Павел Котов должен заменить соотечественника Андрея Рублева на Олимпийских играх в Париже.
«По логике, заменить должен следующий по рейтингу, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Значит, [должен выступить] Котов. Но процесс формирования команды еще идет, у нас есть несколько дней, чтобы отправить заявку в Международную федерацию тенниса, работаем над этим».
Ранее Тарпищев сообщил, что российские теннисисты Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду-2024.