Теннисный турнир продолжится на Олимпийских играх в Париже в воскресенье, 28 июля. Игры проходят на базе знаменитого теннисного комплекса, который расположен в XVI округе Парижа, на краю Булонского леса. Всего на территории спортивного центра 24 теннисных корта, три из которых считаются основными и используются для проведения финалов.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня.

Теннис на Олимпиаде 28 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции

Корт «Филипп Шатрие»

Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия) — не ранее 13.00 мск

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Барбора Крейчикова (Чехия)

Каспер Рууд ( Норвегия) — Таро Даниэль (Япония)

Корт «Сюзанн Ленглен»

Мария Саккари (Греция) — Данка Ковинич (Черногория)

Каспер Рууд (Норвегия) — Таро Даниэль (Япония)

Джессика Пегула (США) — Виктория Голубич (Швейцария)

Лоренцо Музетти (Италия) — Гаэль Монфис (Франция)

Таро Дэниэл / Кей Нисикори (Япония) — Даниэль Эванс / Энди Маррей (Великобритания)

Корт «Симон Матье»

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маркос Гирон (США)

Лаура Зигемунд (Германия) — Даниэль Коллинз (США)

Зизу Бергс (Бельгия) — Стефанос Циципас (Греция)

Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — не ранее 13.00 мск

Маяр Шериф (Египет) — Каролина Возняцки (Дания)

Корт №6

Екатерина Александрова — Юэ Юань (Китай) — не ранее 13.00 мск

Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили) — не ранее 13.00 мск

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — Кевин Кравец/Тип Пютц (Германия) — не ранее 13.00 мск

Корт №8

Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Кочаретто (Италия) — не ранее 13.00 мск

Якуб Меншик ( Чехия) — Александр Шевченко (Казахстан)

Корт №13

Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша) — не ранее 13.00 мск

Корт «Филипп Шатрие»

Айла Томлянович (Австралия) — Коко Гауфф (США) — после 20:00 мск

Александр Зверев (Германия) — Хауме Мунар (Испания)

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».