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Париж-2024

Сегодня, 09:30

Теннис на Олимпиаде 27 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции

Теннисный турнир стартует на Олимпийских играх 27 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Теннисный турнир стартует на Олимпийских играх в Париже в субботу, 27 июля. Матчи примет знаменитый теннисный комплекс, расположенный в XVI округе Парижа, на краю Булонского леса. Всего на территории спортивного центра 24 теннисных корта, три из которых считаются основными и используются для проведения финалов.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня. Основная информация о теннисном турнире на Олимпиаде доступна в материале на сайте «СЭ».

Теннис на Олимпиаде 27 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции

Корт «Филипп Шатрие»

  • Ига Швентек (Польша) — Ирина Камелия Бегу (Румыния) — не ранее 13:00 мск
  • Новак Джокович (Сербия,) — Мэттью Эбден (Австралия) — не ранее 14.30 мск

Корт «Сюзанн Ленглен»

  • Ана Богдан (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 13:00 мск
  • Хади Хабиб (Ливан) — Карлос Алькарас (Испания) — время будет известно позднее.
  • Каролин Гарсия (Франция) — Жаклин Кристиан (Румыния) — время будет известно позднее.
  • Даниил Медведев (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия) — не ранее 17.30 мск

Корт «Симон Матье»

  • Елена Остапенко (Латвия) — Камила Осорио (Колумбия) — не ранее 13:00 мск
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Варвара Грачева (Франция) — время будет известно позднее.
  • Зизу Бергс (Бельгия) — Стефанос Циципас (Греция) — время будет известно позднее.
  • Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — не ранее 17.30 мск

Корт №13

  • Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Кочаретто (Италия) — не ранее 14.30 мск

Корт №12

  • Екатерина Александрова/Елена Веснина (Россия) — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия) — не ранее 16.00 мск

Корт №14

  • Александр Бублик (Казахстан) — Тейлор Фритц (США)

Корт №7

  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Марта Костюк (Украина)

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Теннис
Даниил Медведев
Ига Свентек
Новак Джокович
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