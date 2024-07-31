Теннисист Дрэйпер раскритиковал организаторов Олимпиады-2024

Британский теннисист Джек Дрэйпер после поражения от американца Тейлора Фритца (7:6 (7:3), 3:6, 2:6) во втором круге Олимпиады-2024 в Париже негативно высказался об организаторах теннисного турнира. Спортсмены играли при 30-градусной жаре.

«Мы оба старались изо всех сил, хотели показать хороший теннис. Важную роль имела физическая подготовка, но я сказал судье, что очень плохо, что игрокам приходится пить практически кипяток, когда мы играем в условиях такой жары. Важно, чтобы у нас были хорошие холодильники, где вода оставалась бы холодной. Очень трудно восстанавливаться в таких условиях», — приводит слова Дрэйпера Daily Mail.

Он также отметил, что теннисисты на корте не должны тратить время на то, чтобы наполнять бутылку водой, вместо этого спортсмены должны сидеть и отдыхать.

«Я просто считаю, что очень плохо, что они заставляют игроков проходить через такое на корте», — сказал Дрэйпер.

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Себастьяном Офнером (6:2, 6:2) пожаловался на расписание олимпийского турнира и жару в Париже.

12-я ракетка мира Фритц в третьем круге Олимпиады сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.