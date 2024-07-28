Теннисист Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпиаде в Париже

Теннисист Павел Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпийских играх-2024.

В воскресенье, 28 июля, Котов уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 1:6, 1:6.

Таким образом, среди россиян в мужском одиночном разряде Игр в Париже продолжают принимать участие Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, которые преодолели барьер первого круга.

Кроме того, в отличие от Медведева и Сафиуллина, Котов не заявлен ни в парном разряде, ни в миксте на Играх в Париже.

Следующим соперником Медведева станет австриец Себастиан Офнер. Сафиуллин встретится с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри.

Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.