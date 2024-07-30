Теннисистки Коллинз и Кербер вышли в 1/4 финала Олимпиады

Сегодня, 15:38
Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала Олимпиады, обыграв в трех сетах колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано — 6:0, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
В следующем круге Коллинз сыграет с победителем мачта между Игой Свентек и Сиюй Ван.
В параллельном матче третьего круга немка Анжелик Кербер обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Ангелик Кербер (Германия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3
Дэниэлл Коллинз (США) — Мария Камила Оссорио Серрано (Колумбия) — 6:0, 4:6, 6:3
«Stade Roland Garros».