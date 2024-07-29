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Париж-2024

Сегодня, 14:36

Теннисистки Паолини и Свентек вышли во второй круг Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
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Итальянка Ясмин Паолини обыграла польку Магду Линетт во втором круге Олимпиады в Париже — 6:4, 6:1. В 1/8 финала итальянка встретится с победительницей матча между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и Анной Шмидловой из Словакии.

В другом матче Игр полька Ига Свентек оказалась сильнее француженки Диан Парри — 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В 1/8 финала Ван Сиюй встретится со Свентек.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Ясмин Паолини (Италия) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 6:1

Ига Свентек (Польша) — Диан Парри (Франция) — 6:1, 6:1

«Stade Roland Garros».

Ига Свентек
Ясмин Паолини
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