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Париж-2024

12 августа, 23:47

Тысячи сербов встретили Джоковича в Белграде после Олимпийских игр в Париже

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото Reuters
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В Белграде прошло чествование теннисиста Новака Джоковича и других сербских призеров Олимпиады в Париже, которая завершилась 11 августа.

Мероприятие показали по сербскому телевидению. Тысячи жителей приветствовали теннисиста и скандировали его имя.

Тысячи сербов встретили Джоковича в Белграде после Олимпийских игр в Париже.
Фото Reuters

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Белграде построят музей, посвященный Джоковичу.

4 августа Джокович стал победителем теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. В финальном матче он обыграл Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). 37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине.

Сербский теннисист также является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 100 титулов на уровне АТР (из них 99 — в одиночном разряде).

Олимпиада
Новак Джокович
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