Тысячи сербов встретили Джоковича в Белграде после Олимпийских игр в Париже

В Белграде прошло чествование теннисиста Новака Джоковича и других сербских призеров Олимпиады в Париже, которая завершилась 11 августа.

Мероприятие показали по сербскому телевидению. Тысячи жителей приветствовали теннисиста и скандировали его имя.

Тысячи сербов встретили Джоковича в Белграде после Олимпийских игр в Париже. Фото Reuters

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Белграде построят музей, посвященный Джоковичу.

4 августа Джокович стал победителем теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. В финальном матче он обыграл Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). 37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине.