Сегодня, 18:20
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» оценил жеребьевку теннисного турнира в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.
В первом круге Мирра Андреева встретится с представительницей Польши Магдой Линетт.
«Магда уже давно в туре, корты «Ролан Гарроса» для нее одни из самых любимых, на них она уже доходила до полуфинала турнира «Большого шлема». Впрочем, как и для Мирры, у которой «Ролан Гаррос» также связан с отличной игрой. Интересная встреча для первого круга», — сказал Селиваненко «СЭ».
Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.