В ITF назвали опубликованный список допущенных российских теннисистов на Игры-2024 финальным

Список российских участников теннисного турнира на Олимпиаде-2024, опубликованный Международной федерацией тенниса (ITF), является окончательным. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на организацию.

В одиночном разряде от России выступят: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном турнире сыграют дуэты Медведев/Сафиуллин, Андреева/Шнайдер и Александрова/Веснина. У последних стоит пометка ТВС (подлежит утверждению).

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.