В ITF рассказали о возможности замен тенннисистов в олимпийской заявке в случае травм

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) заявила, что в случае травмы квота теннисиста, участвующего в Олимпиаде-2024 в Париже, будет перераспределена.

«В четверг ITF опубликовала полный список участников олимпийского теннисного турнира. Если какой-то игрок снимется с турнира из-за травмы, его место будет перераспределено», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы iTF.

В списке допущенных до выступления на Олимпиаде-2024 российских теннисистов, опубликованном ITF, присутствуют 7 спортсменов: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде представлена Елена Веснина, ее партнером станет Александрова. Также в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.