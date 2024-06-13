В МОК рассказали, что продолжают процесс проверки нейтрального статуса российских теннисистов

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Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает процесс проверки соответствия Официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что организация продолжает процесс проверки соответствия российских и белорусских теннисистов нейтральному статусу.
Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех россиян к участию в Олимпиаде в Париже.
«На данном этапе процесс проверки продолжается. Думаю, что решение будет скоро объявлено. Очевидно, что они должны быть, но я думаю, что в течение нескольких дней будет сделано предварительное объявление», — цитирует Адамса ТАСС.
В декабре 2023 года МОК допустил россиян к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.