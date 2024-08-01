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Париж-2024

Сегодня, 01:33

Векич вышла в полуфинал теннисного турнира Олимпийских игр-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Донна Векич.
Фото Reuters
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Хорватская теннисистка Донна Векич победила в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр. В трех сетах она выиграла у Марты Костюк из Украины — 6:4, 2:6, 7:6 (10:8).

Матч продолжался 2 часа 59 минут. 28-летняя хорватка 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 17).

Следующей соперницей Векич будет Анна Каролина Шмидлова из Словакии.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 2:6, 7:6 (10:8)

Теннис
Донна Векич
Марта Костюк
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