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Париж-2024

Сегодня, 16:38

Веснина: «Никакого предвзятого отношения к россиянам на Олимпиаде я не увидела»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Веснина.
Фото Соцсети
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о взаимодействиях с представителями других стран на Олимпиаде-2024 в Париже.

По словам Весниной, с ней дружелюбно общались спортсмены из Нидерландов, Китая, США и других государств.

«Никакого предвзятого отношения к спортсменам из России я не увидела. Периодически даже люди подбегали и просили обменяться значками. И когда мы говорили, что сейчас их у нас нет, они спрашивали, из какой мы страны. Мы отвечали: «Из России». Они говорили: «Как жаль! Мы с удовольствием обменялись бы с вами значками», — цитирует Веснину Sport24.

38-летняя спортсменка выступала в дуэте с Екатериной Александровой в парном разряде Олимпиады. Россиянки вылетели в первом круге, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой — 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

Источник: Sport24
Теннис
Олимпиада
Елена Веснина
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