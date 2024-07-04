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Париж-2024

Сегодня, 15:12

Веснина заявила, что надеется побороться за медали на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала возможное выступление на Олимпийских играх в Париже.

«Я хотела, конечно, поехать на свою пятую Олимпиаду — это удивительно, конечно. И надежда на медали, на хорошее выступление есть всегда. Но еще не все окончательно ясно», — цитирует Веснину ТАСС.

Сегодня Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявку на Олимпиаду в Париже. Веснина может сыграть в парном разряде с Екатериной Александровой, но ее участие пока не одобрено Международным олимпийском комитетом (МОК).

37-летняя Веснина в парном разряде выигрывала золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) и серебро Игр в Токио (2020) в смешанном парном разряде.

Источник: ТАСС
Теннис
Олимпиада
Елена Веснина
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