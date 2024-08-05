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Париж-2024

Сегодня, 11:51

Янчук — о серебре Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде: «Достойнейшая награда за их труд и игру. Этим можно гордиться»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10).

«Финал оставил только прекрасные впечатления. Матч проходил на равных, и его исход решился лишь в решающем сете. Такая близкая борьба, и лишь разница в пару мячей решила результат, что просто изумительно. Все равно, это достижение наших теннисисток. Серебряные медали — это достойнейшая награда за их труд и игру. Этим можно гордиться», — сказал Янчук «СЭ».

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. Российский теннис на Олимпиаде превзошел ожидания. Но так мало медалей не было двадцать лет

Также заслуженный тренер России оценил ход матча.

«Первый сет наши взяли очень уверенно, а итальянки были немного рассеяны, но концу сета разыгрались и изменили тактику. Они стали больше играть сзади по отскочившему мячу, в чем они надежны и хороши. Нашим же россиянкам не хватило немного мастерства, чтобы взломать их оборону, благодаря чему итальянки их и переиграли. В любом случае игра была интересная и напряженная, но итальянки оказались немного удачливее», — добавил Янчук.

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.

Денис Сафронов

Теннис
Олимпиада
Виктор Янчук
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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