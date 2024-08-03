Янчук: «Андреева и Шнайдер отлично дополняют друг друга»

Сегодня, 07:13
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр-2024 в Париже.
«Прекрасно играли, главное, что они прорвались. Это у них дебют на серьезных соревнованиях, хорошо, что в начале не споткнулись. Пришли взаимопонимание, сыгранность, согласованность, думаю, теперь их не остановить. У них хорошее сочетание: Шнайдер мощно бьет, а Андреева здорово и грамотно играет по месту, они отлично дополняют друг друга», — цитирует ТАСС Петрову.
4 августа в финале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.