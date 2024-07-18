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Париж-2024

Сегодня, 06:54

Янчук: «Наши парни и девушки смогут побороться за медали на Олимпиаде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российские теннисисты смогут побороться за медали на Олимпийских играх-2024.

«Наши парни и девушки смогут побороться за медали, исхожу из двух факторов. Первое — на Олимпиаде широкая программа. А второе — это тот факт, что наши игроки исторически успешно выступают на Играх. У нас были разные комплекты медалей, но они были. Да, сейчас нельзя угадать, кто и где выстрелит. Стоит еще упомянуть, что, по разным причинам, не все сильнейшие теннисисты будут участвовать, что также прибавляет шансов на медали. Так что я думаю, что все будет в порядке. Без медалей мы не останемся», — цитируют «Известия» Янчука.

На Играх в Париже должны выступить семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

Даниил Медведев. Медведев переключается на Олимпиаду. Успеет ли он подготовиться к Играм-2024?

Источник: «Известия»
Теннис
Виктор Янчук
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