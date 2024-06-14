Возняцки и Осака квалифицировались на Олимпиаду в Париже по специальной квоте

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки объявила, что примет участие в летних Олимпийских играх в Париже.

«Сегодня я официально квалифицировалась на свою четвертую Олимпиаду. Париж-2024, увидимся там», — написала Возняцки в своих соцсетях.

Датчанка отобралась на олимпийский теннисный турнир, получив одну из двух специальных квот для чемпионок «Больших шлемов». Вторая путевка досталась японке Наоми Осаке.

33-летняя Возняцки является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2018). На счету 26-летней Осаки четыре победы на «Шлемах».