Гауфф вышла в третий круг Олимпиады-2024

Сегодня, 16:21
Американка Коко Гауфф победила аргентинку Марию Карле во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:1, 6:1.
Матч длился 1 час 26 минут. Гауфф реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.
В третьем круге вторая ракетка мира сыграет с хорваткой Донной Векич.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Коко Гауфф (США) — Мария Карле (Аргентина) — 6:1, 6:1
Ангелик Кербер (Германия) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 3:6, 6:4
Донна Векич (Хорватия) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:4
Stade Roland Garros.