Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 16:21

Гауфф вышла в третий круг Олимпиады-2024

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Американка Коко Гауфф победила аргентинку Марию Карле во втором круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 26 минут. Гауфф реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.

В третьем круге вторая ракетка мира сыграет с хорваткой Донной Векич.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Коко Гауфф (США) — Мария Карле (Аргентина) — 6:1, 6:1

Ангелик Кербер (Германия) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 3:6, 6:4

Донна Векич (Хорватия) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:4

Stade Roland Garros.

Анжелика Кербер
Бьянка Андрееску
Донна Векич
Кори Гауфф
0
Читайте также
Мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и стал мемом на Олимпиаде
Международный день дружбы отметят 30 июля
Водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Дело возбуждено по факту схода с рельс пассажирского поезда под Волгоградом
В Кремле переадресовали вопрос об аварии на Беломорканале властям региона
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Александрова и Веснина вылетели в первом круге Олимпийского турнира в парном разряде

Сафиуллин победил Этчеверри и вышел в 1/8 финала Олимпийского турнира