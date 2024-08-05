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Париж-2024

Сегодня, 12:30

Янчук оценил выступление Медведева на Олимпиаде: «Показал где-то 85 процентов от своего потенциала»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Даниила Медведева на Олимпийских играх в Париже.

«На Медведева больше надеялись на этой Олимпиаде, но даже так я бы оценил его выступления на четверку. В одиночном разряде он проиграл достойному сопернику Оже-Альяссиму, который находится в прекрасной форме. Поэтому здесь трудно в чем-то упрекнуть Медведева, тем более он играл на грунте, а это покрытие для него не лучшее. Если полностью оценивать его выступление, то можно сказать, что он показал где-то 85 процентов от своего потенциала. Он мог сыграть лучше, но сейчас он не на пике формы», — сказал Янчук «СЭ».

28-летний россиянин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в 1/8 финала мужского одиночного турнира Игр в Париже. В смешанном разряде, где Медведев выступал вместе с Миррой Андреевой, россияне уступили итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани в первом круге.

(Денис Сафронов)

Виктор Янчук
Даниил Медведев
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