Янчук оценил выступление Медведева на Олимпиаде: «Показал где-то 85 процентов от своего потенциала»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Даниила Медведева на Олимпийских играх в Париже.

«На Медведева больше надеялись на этой Олимпиаде, но даже так я бы оценил его выступления на четверку. В одиночном разряде он проиграл достойному сопернику Оже-Альяссиму, который находится в прекрасной форме. Поэтому здесь трудно в чем-то упрекнуть Медведева, тем более он играл на грунте, а это покрытие для него не лучшее. Если полностью оценивать его выступление, то можно сказать, что он показал где-то 85 процентов от своего потенциала. Он мог сыграть лучше, но сейчас он не на пике формы», — сказал Янчук «СЭ».

28-летний россиянин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в 1/8 финала мужского одиночного турнира Игр в Париже. В смешанном разряде, где Медведев выступал вместе с Миррой Андреевой, россияне уступили итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани в первом круге.

(Денис Сафронов)