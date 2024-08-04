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Париж-2024

Сегодня, 19:22

Янчук — о победе Джоковича на Олимпиаде: «Потрясающее достижение под занавес невероятной карьеры»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Новака Джоковича в финале Олимпиады-2024 в Париже против Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Это был потрясающий финал. Самые лучшие эмоции остались от игры, потому что Новак — это ветеран, можно сказать, уже уходящий со сцены, но еще продолжающий выступать на высоком уровне. Это Олимпийское золото — потрясающее достижение под занавес невероятной карьеры», — сказал Янчук «СЭ».

Также Янчук оценил игру испанца Карлоса Алькараса, который впервые завоевал медаль на Олимпиаде.

«Эта победа впечатляет, потому что в его соперниках был молодой, мощный, скоростной Алькарас, который изначально имел больше шансов на победу. Шансов карлосу прибавляло и то, что он выиграл последний турнир «Большого шлема» на Уимблдоне. Но победы испанца не произошло. Джокович сумел собраться и от начала до конца играть максимально самоотверженно. Произошло чудо. Он выдержал и победил своего соперника, и, в конце концов, завоевал эту золотую медаль. Ей цены просто нет», — добавил Янчук.

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

Денис Сафронов

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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