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Сегодня, 20:40

Янчук о российских теннисистах на Олимпийских играх: «Без медалей мы не останемся»

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Российский теннисист Виктор Янчук в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступлений российских теннисистов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Они смогут побороться за медали. Это неплохой и конкурентноспособный состав. Нужно учитывать два фактора. Первое — на Олимпиаде широкая программа. А второе — это факт, что с последних Олимпиад мы не уходили без медалей. У нас были разные комплекты медалей, но они были. Да, сейчас нельзя угадать, кто и где выстрелит. Стоит еще упомянуть, что, по разным причинам, не все сильнейшие теннисисты будут участвовать, что также прибавляет шансов на медали. Так что я думаю, что все будет в порядке. Без медалей мы не останемся», — сказал Янчук «СЭ».

4 июля Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявку на Олимпиаду в Париже. В нее вошли шесть россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования по теннису на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.

(Денис Сафронов)

Виктор Янчук
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