Янчук поделился мнением об отказе Рублева от участия в Олимпиаде в Париже

Заслуженный тренер Виктор Янчук поделился мнением о решении российского теннисиста Андрея Рублева отказаться от участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Он не стал брать на себя груз ответственности за выступление на Олимпиаде. Рублев точно не просто игнорировал возможность участия в Играх. Просто, вероятнее всего, у него есть осознание, что он не в состоянии сейчас показать достойный результат в Париже», — цитирует Янчука Legalbet .

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.