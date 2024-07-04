Янчук: «Жалко, что на Олимпиаду не поедет Рублев. Он был в своей лучшей форме»

Российский теннисист Виктор Янчук в комментарии для «СЭ» выразил сожаление о не попадании теннисиста Андрея Рублева на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Очень жалко, что на Олимпийские игры не поедет Рублев. Андрей был в своей лучшей форме, и жаль, что оказался травмирован», — сказал Янчук «СЭ».

4 июля Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявку на Олимпиаду в Париже. В нее вошли шесть россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования по теннису на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.

(Денис Сафронов)