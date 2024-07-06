«Не вижу смысла участвовать». Как наши теннисисты объясняют отказ от Олимпиады

На турнир в Вашингтоне, который пройдет параллельно Парижу-2024, заявлены сразу восемь отказников из России.

После успешной Олимпиады в Токио, где наша сборная собрала практически дрим-тим (из топов не приехали только Дарья Касаткина и Вера Звонарева) и заняла первое место в медальном зачете (одно золото и два серебра), Игры в Париже пока что огорчают болельщиков. На этапе заявки мы потеряли десять игроков из первой сотни рейтинга, и, возможно, это еще не все. Причем по большей части речь о добровольных отказах. На турнир в Вашингтоне, который пройдет параллельно Парижу-2024 с 29 июля по 4 августа, заявлены двое наших мужчин и шесть женщин. Причем внятных объяснений мы так и не получили. Что же вообще говорят наши игроки и их представители на эту тему?

Надо чувствовать желание

Еще в мае большая часть кандидатов в нашу олимпийскую заявку, в том числе в интервью «СЭ», уверяли, что с удовольствием сыграют на Олимпиаде — если позволят здоровье и рейтинг. Анастасия Павлюченкова два года назад вообще отмечала, что Париж-2024 — это ее карьерная цель. Однако сейчас олимпийская чемпионка Токио-2020 по-тихому отклонила заявку на предстоящие Игры, заявилась на «полутысячник» в Вашингтоне и не считает нужным объясниться с болельщиками. Точно так же поступает напарник Анастасии по токийскому золотому миксту Андрей Рублев.

«В ближайшее время он сам более подробно расскажет, почему он решил не сыграть на Олимпийских играх, — говорила пару недель назад пиар-менеджер Рублева Софья Тартакова в Telegram-канале «Больше!». — Сезон сложный, после Олимпиады маячит «Мастерс» в Канаде, который тоже хочется сыграть».

Андрей Рублев. Фото Reuters

Однако время идет, Рублев неудачно выступил на Уимблдоне, заявился на небольшие грунтовые турниры в Баштаде и Умаге (хотя именно переход с травяного корта на медленное покрытие перед быстрым американским хардом называется многими игроками одной из причин отказа от Парижа-2024)... В общем, никаких слов об Олимпиаде мы от Андрея так и не услышали. В этом плане надо отдать должное Дарье Касаткиной, которая представила публике хоть какие-то размышления.

«Думаю, мне не нужно объяснять. С учетом всего, что происходит, я считаю неправильным играть на Олимпиаде. У меня такое мнение, — сказала россиянка в интервью Tennis Channel. — Олимпиада — это турнир, на который надо ехать со всем сердцем. Надо чувствовать желание поехать туда и показать свой максимум. А сейчас у меня нет такого ощущения, поэтому не вижу смысла участвовать».

Кто-то отговорил

Конечно, трактовать слова Дарьи можно очень широко. Но она хотя бы попыталась... Как и серебряный призер Токио-2024 Карен Хачанов, высказывание которого приводит Ubitennis: «Главное — это мой график. В прошлом году я не играл все лето из-за травмы. Поэтому, к сожалению, в текущем сезоне пришлось принять такое нелегкое решение. Перейти с травы на грунт всего на один турнир, а потом без подготовки сразу на хард... Я просто почувствовал, что это будет сложно для организма. У меня до сих пор порой появляются проблемы из-за прошлогодней травмы».

Все остальные наши отказники пока молчат, заставляя болельщиков гадать, а чиновников — делиться странными инсайдами. Например, глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с ТАСС заявил, что Анна Калинская хотела выступить на Играх-2024, но ее «кто-то отговорил». «Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. Но я не знаю, кто ее отговорил. За две недели мнение кардинально поменялось. Хотя на Олимпиаде она могла хорошо сыграть», — отметил Тарпищев.

Также уместно привести здесь объяснение еще одной «нейтралки» — третьей ракетки женского рейтинга Арины Соболенко из Белоруссии. «Я не буду выступать на Олимпиаде из-за правил WTA об обязательных турнирах, — заявила Арина накануне Уимблдона. — Приходится чем-то жертвовать. К сожалению, мне придется пожертвовать Олимпиадой. На данном этапе моей карьеры мне необходимо позаботиться о своем здоровье. Особенно на фоне всех трудностей, которые я пережила в последние месяцы».

Карен Хачанов. Фото Reuters

В Вашингтоне россиян будет больше, чем в Париже

Напомню, что в нашей изначальной теннисной заявке фигурировали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александров, Мирра Андреева и Вера Звонарева. Но после вала отказов этот список претерпел значительные изменения. Скорректированный вариант выглядел так: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Кудерметова в итоге не допущена комиссией МОК, Карацев не прошел по рейтингу, а заявка Весниной пока находится на рассмотрении у чиновников МОК.

Также пока непонятна ситуация со здоровьем Александровой, которая снялась с Уимблдона по медицинским причинам. Как бы то ни было, в списке добровольных отказников пока Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева. Это логично сравнить с российской заявкой на «альтернативный Олимпиаде» турнир в Вашингтоне, где фигурируют: Карен Хачанов, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Как можно увидеть, совпадение очень существенное — в столице США российских теннисистов будет больше, чем в олимпийском Париже.

Конечно, сам факт, что параллельно Играм-2024 ATP и WTA проводят рейтинговый турнир, а игроки, которые его пропускают, теряют и в деньгах, и в очках — это крайне недружественный шаг теннисных властей по отношению к олимпийскому движению. Непонятно, что мешает международной федерации ITF найти для Игр призовой фонд, как это сделали легкоатлеты (чтобы конкурировать с турниром в Вашингтоне, нужны около 3 миллионов долларов) и начислять за Олимпиаду рейтинговые очки (как это было до 2012 года). Однако, несмотря на массовые снятия с олимпийских турниров, ситуация не меняется, и такой пофигизм передается игрокам.

Людмила Самсонова. Фото AFP

Политика для космополитов

Правда, надо признать, что из наших игроков много очков на парижской неделе предстоит защищать только Людмиле Самоновой, которая год назад дошла в Вашингтоне до полуфинала. Что касается рассказа Соболенко об «обязательных соревнованиях», то эта причина выглядит странной — для попадания на итоговый чемпионат теннисистка действительно должна сыграть восемь турниров WTA 1000 или WTA 500, но сезон длинный, и почему эту норму надо выполнять именно во время Олимпиады — непонятно. Очевидно, что ключевым в отказах «нейтралов» от Парижа является не финансовый и не рейтинговый аспект и даже не смена покрытий с часовыми поясами (в конце концов, три года назад в Токио все было намного неудобнее), а ситуация с дополнительными проверками в комиссии МОК и неоднозначное отношение к выступлению на Играх без флага.

Многие наши ведущие теннисисты живут за границей и ощущают себя космополитами. Однако у всех них есть родственники и знакомые в России, которые не могут не транслировать им настроения в обществе. Когда игроки выступают без флага на коммерческих турнирах сами за себя — это одна ситуация. А когда появляются в непонятном статусе на политизированной Олимпиаде — другая.

Напомню, что глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже называл теннисистов «командой иноагентов», а глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев накануне посоветовал российским спортсменам, решившим выступать на Олимпиаде без флага, не возвращаться на родину.

Теннисисты в плане пиара очень продвинутые и чувствительные. И имея перспективу получить от выступления на Играх-2024 порцию негатива на родине и на Западе (провокации на пресс-конференциях были уже в Токио, а в Париже будут почти гарантированно, ну и украинские акции с отказом от послематчевых рукопожатий тоже продолжатся) многие предпочитают сосредоточиться на личной карьере и не лезть в политику. Благо стратегия ATP и WTA стимулирует именно такое поведение. И такая позиция вполне имеет право на жизнь. Другой вопрос — почему наши теннисные звезды не решаются честно озвучить свои резоны и, вместо того чтобы сказать прямо, говорят загадками или вообще молчат?

Даниил Медведев. Фото Reuters

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (ожидание решения комиссии).

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Вольная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев.

Женская борьба: Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.

Плавание: Евгений Сомов.

Добровольные отказы россиян от Парижа-2024

Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева.

Велошоссе: Александр Власов.

Женская борьба: Вероника Чумикова.

Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков.

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев.

Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев.

Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева.

Прыжки на батуте: Яна Лебедева.

Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан.

Гребля на каноэ: Иван Штыль.

Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова.

Теннис: Вероника Кудерметова.