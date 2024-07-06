«Не вижу смысла участвовать». Как наши теннисисты объясняют отказ от Олимпиады

После успешной Олимпиады в Токио, где наша сборная собрала практически дрим-тим (из топов не приехали только Дарья Касаткина и Вера Звонарева) и заняла первое место в медальном зачете (одно золото и два серебра), Игры в Париже пока что огорчают болельщиков. На этапе заявки мы потеряли десять игроков из первой сотни рейтинга, и, возможно, это еще не все. Причем по большей части речь о добровольных отказах. На турнир в Вашингтоне, который пройдет параллельно Парижу-2024 с 29 июля по 4 августа, заявлены двое наших мужчин и шесть женщин. Причем внятных объяснений мы так и не получили. Что же вообще говорят наши игроки и их представители на эту тему?
Еще в мае большая часть кандидатов в нашу олимпийскую заявку, в том числе в интервью «СЭ», уверяли, что с удовольствием сыграют на Олимпиаде — если позволят здоровье и рейтинг. Анастасия Павлюченкова два года назад вообще отмечала, что Париж-2024 — это ее карьерная цель. Однако сейчас олимпийская чемпионка Токио-2020 по-тихому отклонила заявку на предстоящие Игры, заявилась на «полутысячник» в Вашингтоне и не считает нужным объясниться с болельщиками. Точно так же поступает напарник Анастасии по токийскому золотому миксту Андрей Рублев.
«В ближайшее время он сам более подробно расскажет, почему он решил не сыграть на Олимпийских играх, — говорила пару недель назад пиар-менеджер Рублева Софья Тартакова в Telegram-канале «Больше!». — Сезон сложный, после Олимпиады маячит «Мастерс» в Канаде, который тоже хочется сыграть».
Однако время идет, Рублев неудачно выступил на Уимблдоне, заявился на небольшие грунтовые турниры в Баштаде и Умаге (хотя именно переход с травяного корта на медленное покрытие перед быстрым американским хардом называется многими игроками одной из причин отказа от Парижа-2024)... В общем, никаких слов об Олимпиаде мы от Андрея так и не услышали. В этом плане надо отдать должное Дарье Касаткиной, которая представила публике хоть какие-то размышления.
«Думаю, мне не нужно объяснять. С учетом всего, что происходит, я считаю неправильным играть на Олимпиаде. У меня такое мнение, — сказала россиянка в интервью Tennis Channel. — Олимпиада — это турнир, на который надо ехать со всем сердцем. Надо чувствовать желание поехать туда и показать свой максимум. А сейчас у меня нет такого ощущения, поэтому не вижу смысла участвовать».
Конечно, трактовать слова Дарьи можно очень широко. Но она хотя бы попыталась... Как и серебряный призер Токио-2024 Карен Хачанов, высказывание которого приводит Ubitennis: «Главное — это мой график. В прошлом году я не играл все лето из-за травмы. Поэтому, к сожалению, в текущем сезоне пришлось принять такое нелегкое решение. Перейти с травы на грунт всего на один турнир, а потом без подготовки сразу на хард... Я просто почувствовал, что это будет сложно для организма. У меня до сих пор порой появляются проблемы из-за прошлогодней травмы».
Все остальные наши отказники пока молчат, заставляя болельщиков гадать, а чиновников — делиться странными инсайдами. Например, глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с ТАСС заявил, что Анна Калинская хотела выступить на Играх-2024, но ее «кто-то отговорил». «Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. Но я не знаю, кто ее отговорил. За две недели мнение кардинально поменялось. Хотя на Олимпиаде она могла хорошо сыграть», — отметил Тарпищев.
Также уместно привести здесь объяснение еще одной «нейтралки» — третьей ракетки женского рейтинга Арины Соболенко из Белоруссии. «Я не буду выступать на Олимпиаде из-за правил WTA об обязательных турнирах, — заявила Арина накануне Уимблдона. — Приходится чем-то жертвовать. К сожалению, мне придется пожертвовать Олимпиадой. На данном этапе моей карьеры мне необходимо позаботиться о своем здоровье. Особенно на фоне всех трудностей, которые я пережила в последние месяцы».
Напомню, что в нашей изначальной теннисной заявке фигурировали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александров, Мирра Андреева и Вера Звонарева. Но после вала отказов этот список претерпел значительные изменения. Скорректированный вариант выглядел так: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Кудерметова в итоге не допущена комиссией МОК, Карацев не прошел по рейтингу, а заявка Весниной пока находится на рассмотрении у чиновников МОК.
Также пока непонятна ситуация со здоровьем Александровой, которая снялась с Уимблдона по медицинским причинам. Как бы то ни было, в списке добровольных отказников пока Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева. Это логично сравнить с российской заявкой на «альтернативный Олимпиаде» турнир в Вашингтоне, где фигурируют: Карен Хачанов, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Как можно увидеть, совпадение очень существенное — в столице США российских теннисистов будет больше, чем в олимпийском Париже.
Конечно, сам факт, что параллельно Играм-2024 ATP и WTA проводят рейтинговый турнир, а игроки, которые его пропускают, теряют и в деньгах, и в очках — это крайне недружественный шаг теннисных властей по отношению к олимпийскому движению. Непонятно, что мешает международной федерации ITF найти для Игр призовой фонд, как это сделали легкоатлеты (чтобы конкурировать с турниром в Вашингтоне, нужны около 3 миллионов долларов) и начислять за Олимпиаду рейтинговые очки (как это было до 2012 года). Однако, несмотря на массовые снятия с олимпийских турниров, ситуация не меняется, и такой пофигизм передается игрокам.
Правда, надо признать, что из наших игроков много очков на парижской неделе предстоит защищать только Людмиле Самоновой, которая год назад дошла в Вашингтоне до полуфинала. Что касается рассказа Соболенко об «обязательных соревнованиях», то эта причина выглядит странной — для попадания на итоговый чемпионат теннисистка действительно должна сыграть восемь турниров WTA 1000 или WTA 500, но сезон длинный, и почему эту норму надо выполнять именно во время Олимпиады — непонятно. Очевидно, что ключевым в отказах «нейтралов» от Парижа является не финансовый и не рейтинговый аспект и даже не смена покрытий с часовыми поясами (в конце концов, три года назад в Токио все было намного неудобнее), а ситуация с дополнительными проверками в комиссии МОК и неоднозначное отношение к выступлению на Играх без флага.
Многие наши ведущие теннисисты живут за границей и ощущают себя космополитами. Однако у всех них есть родственники и знакомые в России, которые не могут не транслировать им настроения в обществе. Когда игроки выступают без флага на коммерческих турнирах сами за себя — это одна ситуация. А когда появляются в непонятном статусе на политизированной Олимпиаде — другая.
Напомню, что глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже называл теннисистов «командой иноагентов», а глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев накануне посоветовал российским спортсменам, решившим выступать на Олимпиаде без флага, не возвращаться на родину.
Теннисисты в плане пиара очень продвинутые и чувствительные. И имея перспективу получить от выступления на Играх-2024 порцию негатива на родине и на Западе (провокации на пресс-конференциях были уже в Токио, а в Париже будут почти гарантированно, ну и украинские акции с отказом от послематчевых рукопожатий тоже продолжатся) многие предпочитают сосредоточиться на личной карьере и не лезть в политику. Благо стратегия ATP и WTA стимулирует именно такое поведение. И такая позиция вполне имеет право на жизнь. Другой вопрос — почему наши теннисные звезды не решаются честно озвучить свои резоны и, вместо того чтобы сказать прямо, говорят загадками или вообще молчат?
Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (ожидание решения комиссии).
Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.
Вольная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.
Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев.
Женская борьба: Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.
Плавание: Евгений Сомов.
Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева.
Велошоссе: Александр Власов.
Женская борьба: Вероника Чумикова.
Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков.
Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев.
Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев.
Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева.
Прыжки на батуте: Яна Лебедева.
Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан.
Гребля на каноэ: Иван Штыль.
Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова.
Теннис: Вероника Кудерметова.