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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Джокович сделал шаг навстречу Надалю. Теннисные фавориты начали Олимпиаду в Париже с разгромных побед

Джокович, Алькарас и Свентек вышли во второй круг Олимпиады-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Новак в первом круге Игр-2024 отдал всего один гейм, Карлос Алькарас — четыре.

Олимпийские игры. Теннис. Одиночный разряд. Первый круг
Мужчины
Новак Джокович (Сербия) — Мэттью Эбден (Австралия) — 6:0, 6:1
Карлос Алькарас (Испания) — Хади Хабиб (Ливан) — 6:3, 6:1

Женщины
Ясмин Паолини (Италия) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:3
Ига Свентек (Польша) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:2, 7:5

Старт теннисного турнира в Париже получился несколько скомканным из-за проливных дождей. Однако с учетом крыши на двух кортах «Ролан Гаррос» главные звезды начали поход за олимпийскими медалями строго по графику. И пока остальные участники томились в ожидании, фавориты оперативно оформили себе выход во второй круг. Речь о польской теннисистке Иге Свентек, испанце Карлосе Алькарасе и, конечно же, сербе Новаке Джоковиче, который вообще отдал всего один гейм. Теперь Джокович может сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, если тот, конечно, сам пройдет первый барьер.

Соперник без рейтинга

Джоковича многие считают главным неудачником Олимпийских игр. Шутка ли, обладатель 24 титулов на турнирах «Большого шлема» никогда не скрывал, что мечтает завоевать золотые медали для себя и Сербии. Съездил в общей сложности на четыре Олимпиады, но нигде не преуспел. Разве что в 2008-м в Пекине он сумел завоевать бронзовую медаль, проиграв в полуфинале, кстати, не кому-нибудь, а Надалю, выигравшему затем золото.

В 2012-м и 2021-м Новак доходил в одиночке до полуфиналов, но там проигрывал будущим чемпионам — британцу Энди Маррею и Александру Звереву из Германии соответственно. Причем Звереву он умудрился уступить после выигранных в том сезоне трех подряд титулов «Большого шлема», да еще ведя с преимуществом в сет и в брейк. Джокович так расстраивался, что потом не мог собраться на бронзовые матчи и дважды остался «с деревянной медалью», то есть четвертым. Нет у него успехов и в паре с микстом.

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В 2016-м в Рио-де-Жанейро серб и вовсе вылетел в первом круге от аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро. Однако на сей раз шансов на повторение стартового провала было совсем немного. В роли соперника выступил австралиец Мэттью Эбден — третий номер рейтинга мира в паре, но вообще не игравший на уровне ATP с августа 2022-го одиночку. Почему же Эбден получил возможность сыграть без рейтинга в Париже? Дело в том, что в последний момент от игры в одиночке отказался двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей и Эбден, прибывший на Игры ради парных встреч, можно сказать, заполнил брешь в основной сетке. Ведь должен же быть у Джоковича хоть какой-то соперник!

Новак Джокович и Мэттью Эбден.
Фото Reuters

Ракетка для зрителя

Понятно, что Мэттью воспринимал игру с Новаком как соревновательную тренировку перед парой, но все же, видимо, надеялся создать хоть какую-то видимость борьбы. Увы для него, Джокович явно был не настроен дарить сопернику геймы. Эбден пытался не терять чувство юмора и при счете 0:6, 0:1 даже в шутку протянул ракетку зрителю, предлагая тому сыграть вместо него. В итоге австралиец продолжил и даже при 0:4 во втором сете взял гейм престижа.

Однако сложно сказать, дала ли эта игра сербу хоть что-нибудь полезное перед матчем второго круга, где его соперником в случае победы в воскресенье над венгром Мартоном Фучовичем может стать Надаль. Кстати, по личным встречам Джокович ведет у Надаля 30:29 (!), а в прошлый раз они играли как раз на кортах «Ролан Гаррос» в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2022. И тогда верх взял Рафа.

Алькарас может сыграть в одиночке с Джоковичем или Надалем только в финале, зато в паре он заявлен как раз вместе с Рафаэлем. Карлос в нынешнем сезоне первенствовал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, поэтому считается на дебютной Олимпиаде фаворитом № 1. Молодой испанец в игре первого круга с 275-й ракеткой мира Хади Хабибом из Ливана был достаточно щедр, проиграв четыре гейма. Но в этой встрече также не было, да и не могло быть, никакой интриги.

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Лидеры женского тенниса столкнулись с более ожесточенным сопротивлением. Так, победительница трех последних «Ролан Гаррос» Швентек уступала Ирине-Камелии Бегу из Румынии с брейком во второй партии, та даже подавала на сет, вот только не сумела реализовать преимущество. Что же касается финалистки Открытого чемпионата Франции-2024 итальянки Ясмин Паолини, то она проигрывала румынке Анне Богдан с брейком в первом сете, однако догнала и перегнала. Не стоит забывать, что Паолини во втором круге может сыграть с 17-летней Миррой Андреевой, если та, конечно, справится с Магдой Линетт из Польши. Любопытно, что Андреева и Линетт прибыли на Олимпийские игры после титулов WTA в один день — Мирра первенствовала в Яссах, а Магда — в Праге.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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