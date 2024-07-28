Дальше без Мирры. Андреева не справилась с Линетт на Олимпиаде

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024 неудачно вернулась на парижские корты.

Олимпиада

Одиночный разряд

Женщины. Первый круг

Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:4

Субботний ливень в столице Франции смешал карты организаторам олимпийских соревнований сразу в нескольких видах спорта, включая теннис. Напомним, что на знаменитом стадионе «Ролан Гаррос» весь день играли только на двух крытых центральных кортах, а все остальные встречи постоянно переносили из-за непогоды, а в итоге отменили совсем.

Хотя даже для соревнований уровня «Большого шлема», а Париж ежегодно принимает грунтовый «мейджор», никакой катастрофы в этом нет. Не сыграли сегодня, уплотним расписание на завтра. Тем более что капризы погоды, если верить синоптикам, закончились. Поэтому уже днем на всех кортах закипела жизнь. Например, свои матчи, не состоявшиеся накануне, провели две россиянки — 15-й номер посева Диана Шнайдер обыграла итальянку Элизу Коччаретто, а Екатерина Александрова в тяжелом матче уступила китаянке Ю Юань.

По титулу на каждую

Но болельщики, конечно, больше других ждали олимпийского дебюта 17-летней Мирры Андреевой. Которая совсем недавно на этих же кортах впервые в карьере добралась до полуфинала турнира «Большого шлема». Поэтому Париж для нее — особенное место. Да и в целом на грунте Андреева играет здорово. Прямо перед Парижем она именно на этом покрытии в Румынии взяла первый для себя титул на уровне WTA-тура. Это, несомненно, добавило ей уверенности в себе и мотивации. Но с другой стороны, отняло у Мирры немало сил. Чего тут больше, плюсов или минусов, должен был показать олимпийский турнир.

Любопытно, что по жребию в первом круге Андреевой досталась сильная соперница, Магда Линетт из Польши, которая на прошлой неделе также выиграла грунтовый турнир, только в Праге. Поэтому даже удивительно, что встречу двух девушек, прямо накануне Олимпиады взявших по титулу на грунте, поставили на 13-й корт. Но тут опять же можно вспомнить про максимально загруженное расписание дня. Девушки играли под отдаленный шум оваций, сопровождавших битву Рафы Надаля с Мартоном Фучовичем на центральной арене.

Кстати, словно стремясь к максимальной пунктуальности, на этом корте никто не стремился долго задерживаться. Андреева и Линетт должны были играть четвертым запуском, и все три предыдущих матча продлились около часа каждая — случай для тенниса довольно редкий. Примерно такой же короткой была и история предыдущих встреч соперниц — Мирра встречалась с Линетт лишь один раз, прошлой весной в Мадриде, и уверенно победила в двух сетах. Это, а также более высокое положение в рейтинге, позволяло считать именно ее фаворитом.

Магда Линетт. Фото Global Look Press

В поисках брейка

Но предматчевые расклады очень часто вступают в противоречие с действительностью. Это мы увидели и в начале первого сета. Уже стартовый гейм на подаче Линетт выдался очень затяжным, счет четыре раза доходил до «ровно». Андреева выглядела неплохо, старалась действовать агрессивно, но хотя бы до брейк-пойнта ей добраться не удалось, и соперница закончила дело эйсом.

Возможно, это немного выбило россиянку из колеи, и уже совсем скоро на табло горел счет 0:3. Ситуация еще не угрожающая, но очень неприятная. Андреева собралась и взяла свою подачу под ноль, после чего продолжила начатое в первом гейме — зацепилась на приеме, стараясь доставлять сопернице максимум неудобств в каждом розыгрыше. Очень здорово в эти минуты ей помогал бекхэнд. Но и со второй попытки добыть брейк не вышло, хотя шанс был. А дальше все довольно буднично докатилось до победы Линетт в первой партии — она действительно была чуть лучше Мирры и спокойно реализовала это преимущество.

А в начале второго сета Андреева исполнила танец на граблях — неуверенно сыграв на своей подаче, сразу же подарила оппонентке лидерство с брейком. Главной проблемой Мирры в эти минуты, как и по матчу в целом, был очень низкий процент попадания первым мячом, порой падавший ниже 50. А вот на приеме она выглядела куда интереснее и опасней, тем более, что Линетт не отличается мощной подачей. Андреевой долгое время не хватало только брейка, который пришел в марафонском четвертом гейме, где у соперницы четыре раза было «больше». И тут же — маленькая трагедия. Сравняв счет ценой таких усилий, россиянка тут же «всухую» отдала свою подачу за считанные секунды.

Если бы еще в седьмом гейме Андреева позволила сопернице из Польши реализовать брейк, то игру можно было заканчивать. Но россиянка, оказавшись спиной к стене, огрызнулась и осталась в борьбе, выдав впечатляющий отрезок. Вот только стабильности ей так и не хватало, поэтому игра неумолимо шла по рельсам, проложенным еще в первом сете. Линетт не показывала чего-то сверхъестественного, но набирала очки и становилась все ближе к победе. Мирра упиралась, но переломить ситуацию не смогла.

Таким образом, в одиночной сетке у женщин осталась только одна россиянка, а Андреева сосредоточится на выступлениях в паре со Шнайдер и в миксте, где ее партнером будет Даниил Медведев.