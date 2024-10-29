Нейтральным теннисисткам заплатят 5 миллионов за Олимпиаду. Это может создать проблемы Мирре и Диане

Накануне Игр-2024 Андреева и Шнайдер входили в «команду иноагентов», но сейчас все поменялось.

На официальном портале правовой информации опубликован проект постановления «О единовременных денежных вознаграждениях российским спортсменам — призерам Олимпиады-2024». Он предполагает премию в 7,5 миллиона рублей из госбюджета серебряным призерам Игр в Париже Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, а также их тренерам и персоналу. Ранее предполагалось, что атлеты, выступавшие на летних ОИ без флага, на этот раз обойдутся без традиционных государственных бонусов. Однако в середине октября появился проект о выплатах в прежних объемах паралимпийцам. А теперь Минспорта добралось и до олимпийского турнира. И это несмотря на то, что еще три месяца назад нейтральных участников Игр из России отдельные российские политики называли «бомжами» и «командой иноагентов».

Субсидии на иные цели

До 2022 года правительство РФ платило за олимпийское золото 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона. Еще примерно столько же обычно добавляли региональные власти. Суммы (сравнительно небольшие в общих финансовых объемах) заранее закладывались в бюджеты разных уровней. Но сейчас из-за недопуска основной массы наших спортсменов в Париж и непонятного статуса тех, кто все-таки поехал (15 нейтралов официально не имели никакого отношения к России), забронировать деньги не получилось. Поэтому сейчас Минспорта действует как бы постфактум.

В пояснительной записке сказано: бонусы теннисисткам предлагается провести по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» и дополнительные ассигнования на них не потребуются. Мирра и Диана должны получить по 2,5 миллиона рублей, их тренеры — два миллиона рублей, персонал — 500 тысяч рублей. С учетом того, что медаль у нас на Олимпиаде-2024 была всего одна (в женском парном теннисном турнире), расходы несопоставимы с выплатами прошлых лет. По итогам Паралимпиады общая сумма также уменьшилась, но не столь кардинально (у нас 39 призеров ПИ, четверть из них — мультимедалисты).

2,5 миллиона рублей (25,7 тысячи долларов США) для камерных видов спорта (и особенно для паралимпийцев) — это, конечно, очень серьезные призовые. Однако теннисистов такие премии навряд ли сильно впечатлят. Мирра Андреева в этом году заработала на корте 1,8 миллиона долларов до уплаты налогов. А Диана Шнайдер — 1,5 миллиона. Так что правительственный бонус за Париж будет иметь для них скорее символическое значение — как признание заслуг после неоднозначного отношения к выступлению на Олимпиаде без флага. Впрочем, это «признание» может иметь как положительные, так и негативные последствия.

Условное наклонение

Как известно, на Олимпиаде-2024 (и в коммерческих турнирах) россияне выступали в нейтральном статусе, который, помимо прочего, запрещает госфинансирование деятельности спортсмена. Навряд ли из-за бонусов у Андреевой и Шнайдер отберут медали Парижа, но неприятности могут возникнуть у них в будущем. Например, при получении британской визы на Уимблдон — премия от правительства России противоречит нынешним правилам нейтральности, которые утвердили в Великобритании. Хотя, конечно, до турнира в Лондоне еще восемь месяцев, и многое на геополитическом горизонте может поменяться.

В акции с выплатой премии теннисисткам, которую предлагает Минспорта, больше условностей, чем практического смысла. Она как бы позволяет сохранить преемственность выплат даже в нынешних тяжелейших условиях. При этом собственно деньги здесь второстепенны как для наших спортивных властей (в силу незначительности суммы), так и для самих девушек. Важнее показать, что мы продолжаем считать Мирру и Диану нашими спортсменками, а не «отщепенками». Однако и риски достаточно велики, ведь в условиях продолжающихся санкций и армии недоброжелателей в теннисном мире любое взаимодействие спортсменов с властями может обернуться несправедливыми и очень неприятными обвинениями.