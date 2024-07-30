Планы Медведева провалились. Шансы на медаль остались только в одиночном разряде

Из трех стартовых матчей олимпийского турнира главная звезда нашего тенниса выиграл всего один.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Микст

1-й круг

Сара Эррани / Андреа Вивассори (Италия) — Мирра Андреева / Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 6:2

Одиночный разряд

2-й круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Мартин Эчеверри (Аргентина) — 6:0, 7:6 (7:1)

Карлос Алькарас (Испания) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:1, 7:6 (7:3)

Решение Даниила Медведева и Мирры Андреевой сыграть в миксте выглядело многообещающе. Шамиль Тарпищев рассуждал об их медальных перспективах, а 17-летняя теннисистка рассказывала, что ей пришлось буквально упрашивать своего тренера Кончиту Мартинес, чтобы та разрешила ей сыграть в Париже в трех разрядах. Увы, но на деле выступление лидеров нашего тенниса (менее двух месяцев Мирра играла в полуфинале «Ролан Гаррос») получилось неудачным. В двух сетах они по делу проиграли итальянскому дуэту.

Неудачный дебют

Сара Эррани и Андреа Вивассори второй раз в сезоне сыграли в миксте. Правда, на Уимблдоне их попытка наладить взаимодействия на корте закончилась в первом же круге. Медведев и Андреева-младшая впервые встали в пару на официальном турнире, но на первых порах казалось, что они вполне конкурентоспособны в этом разряде. До счета 3:3 первого сета была абсолютно равная борьба. И если итальянцы играли довольно ровно, то у россиян явно выделялась Мирра. Она здорово принимала, уверенно играла у сетки, сделала несколько виннеров. Увы, но седьмой гейм, как часто бывает в теннисе, оказался решающим. На затяжном «ровно» Эррани и Вивассори сделали брейк, и их было уже не остановить.

Даниил Медведев и Мирра Андреева. Фото Reuters

Особенно разыгрался Андреа, который у сетки перекрывал львиную долю ударов Даниила и Мирры. Так что вскоре после выигранного первого сета итальянцы повели 3:0 во второй партии. Тут у наших звезд проснулось самолюбие и они выдали отличный гейм. Зарубились на полную катушку, имели четыре брейк-пойнта, но реализовать их так и не получилось. После этого стало понятно, что Сара и Андреа уже не упустят победу.

Для Медведева и Андреевой это уже второе поражение в Париже. Мирра в одиночке уступила представительнице Польши Магде Линетт, а Даниил в паре с Романом Сафиуллиным не смогли переиграть Кевина Кравица и Тима Пютца из Германии. И это при том, что первая ракетка России во время Уимблдона говорил, что на Играх-2024 больше делает ставку на пару и микст. Так что уже сейчас можно сказать, что планы Медведева провалились.

30 июля ему играть с Себастьяном Офнером. И учитывая потраченные силы за последние дни, — вряд ли этот матч станет легкой прогулкой.

Роман Сафиуллин. Фото Reuters

Попал на Алькараса

Зато порадовал Сафиуллин. Вслед за непростой победой над финалистом «мастерса» в Риме Алехандро Табило он обыграл другого солидного грунтовика Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины. Причем, первую партию Роман и вовсе выиграл с «баранкой». «Роман сыграл очень здорово, обыграл сильного соперника и показал уверенный активный теннис», — отметил «СЭ» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Правда, дальше жребий свел россиянина с главным фаворитом турнира Карлосом Алькарасом. В прошлом году Роман обыгрывал титулованного испанца на парижском «мастерсе» в их единственном очном матче (6:3, 6:4). Почему бы не повторить тот подвиг?

«Тот матч был очень хорошим в моем исполнении, — признался «Чемпионату» Сафиуллин. — Не думаю, что Карлос тогда сыграл в свой лучший теннис, который он показывает сейчас, в данный момент. Но в любом случае он человек. У каждого бывают подъемы и провалы. Если получится во время игры найти какой-то его провал и зацепиться, все возможно».

Отметим, что помимо Медведева и Сафиуллина из россиян в олимпийском турнире осталась только пара Андреева / Диана Шнайдер.