МОК одобрил заявку Весниной. Список олимпийских нейтралов из России вырос до 14 человек

37-летняя российская теннисистка готовится сыграть на своей пятой Олимпиаде.

Официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF) убрал пометку «вопрос на рассмотрении» с заявки нейтральной россиянки Елены Весниной на парный турнир. А это значит, что олимпийская чемпионка, дебютировавшая на Играх еще 16 лет назад, выступит в Париже. 37-летняя мать двоих детей появилась в списках на Олимпиаду в последний момент, и оставались серьезные опасения по поводу ее допуска из-за связей Елены с ЦСКА в прошлом. Однако, кажется, на сей раз комиссия по допуску придираться не стала, и список атлетов с российским паспортом в Париже-2024 расширился до 14 спортсменов.

С радостью полечу в Париж

«Я в составе нашей команды, готовлюсь, — подтвердила Веснина в разговоре с «СЭ». — Для меня Олимпиада — это важный турнир, и настрой на него самый серьезный. Это большое событие не только для спортсменов, но и для всех людей. Вообще Олимпиада — это про людей. Поэтому я с радостью полечу в Париж, и вы меня обязательно там увидите!»

В парном разряде Елена заявлена вместе с Екатериной Александровой и еще теоретически может сыграть в миксте. У Весниной очень низкий текущий рейтинг WTA (478-й в паре), но она имеет право на wild card как олимпийская чемпионка 2016 года. В Рио звездная спортсменка, напомню, победила в дуэте с Екатериной Макаровой. Также Веснина выступала в Пекине-2008 (дошла до четвертьфинала в паре с Верой Звонаревой), в Лондоне-2012 (четвертьфинал с Екатериной Макаровой в женских парах и первый круг с Михаилом Южным в миксте) и в Токио-2020 (уступила с Вероникой Кудерметовой в матче за бронзу в женских парах и завоевала серебро с Асланом Карацевым в миксте). В одиночном разряде Елена выступала только в Токио, где добралась до второго круга.

Елена Веснина и Аслан Карацев — серебряные призеры Олимпиады-2020. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С 2018-го Веснина дважды приостанавливала карьеру, делая перерывы на рождение дочерей. Из последнего декрета Елена вышла в апреле нынешнего года, но с тех пор успела провести только четыре матча в паре (одержала одну победу с Анной Калинской в первом круге «Ролан Гаррос»). Однако Веснина — очень титулованный и опытный парный игрок и даже в нынешнем состоянии способна отыграть несколько матчей на топ-уровне. Другой вопрос, что с Александровой в пару они никогда раньше не вставали.

Веснина — олимпийская чемпионка в женском парном разряде, серебряный призер Олимпиады в миксте, обладательница трех титулов WTA в одиночном разряде и 19 титулов — в парном. Правда, ее последний большой успех датирован 2018 годом, если не считать проигранного парного финала Уимблдона с Вероникой Кудерметовой в 2021-м. Елена — двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России и двукратная победительница Универсиады-2013 в паре и миксте.

Восемь отказников

Жеребьевка олимпийских турниров по теннису пройдет 25 июля. Елена стала седьмой теннисисткой в заявке сборной России. Напомню, что ранее от участия в Олимпиаде в Париже отказались сразу восемь наших игроков. Кроме того, комиссия по допуску отклонила кандидатуру Вероники Кудерметовой, а Аслану Карацеву не хватило для попадания в заявку рейтинга (титула олимпийского чемпиона у него, в отличие от Весниной, к сожалению, нет). В итоге мы сумели заполнить лишь семь квот из девяти. Но при этом все равно теннисная делегация остается самой многочисленной среди всех наших олимпийцев.

Конкурировать с теннисистами по количеству лицензий могли наши борцы (16 квот) и дзюдоисты (12 квот), однако комиссия по допуску из-за связей с силовыми структурами существенно проредила их заявки. В итоге национальные федерации спортивной борьбы и дзюдо приняли решение, что в Париж не поедет никто из россиян — даже те, чьи кандидатуры были одобрены. В итоге вместе с Весниной в олимпийском списке нейтралов с российским паспортом сейчас всего 14 человек. И его дальнейшего расширения не предвидится.

Даниил Медведев. Фото AFP

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.

Плавание: Евгений Сомов.

Добровольные отказы россиян от Парижа-2024

Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева.

Велошоссе: Александр Власов.

Вольная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев.

Женская борьба: Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова.

Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков.

Гольф: Наталия Гусева.

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Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев.

Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев.

Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева.

Прыжки на батуте: Яна Лебедева.

Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан.

Гребля на каноэ: Иван Штыль.

Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова.

Теннис: Вероника Кудерметова.