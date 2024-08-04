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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Невероятные эмоции Джоковича: Новак выиграл долгожданное золото Олимпиады

Новак Джокович впервые завоевал золото Олимпийских игр
Отдел фото «СЭ»
Новак Джокович празднует победу на Олимпиаде-2024 в Париже.
Фото Getty Images
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Великий серб ждал этого всю карьеру.

Новак Джокович реализовал мечту — стал олимпийским чемпионом. 37-летний легендарный теннисист, рекордсмен тура по числу титулов «Больших шлемов» и недель во главе рейтинга ATP только сейчас впервые сыграл в финале Олимпиады. Матч против новой звезды тура — испанца Карлоса Алькараса — вышел невероятно напряженным. В затяжной игре Ноле и Карлитос в обоих сетах доходили до тай-брейка, оба забрал серб.

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После долгожданной победы Джокович дал волю эмоциям. Он опустился на колени и фактически рыдал, потом демонстрировал флаг Сербии и взлетел в ложу со своей семьей и тренерами. И здесь снова были сильные кадры: Новак разделил радость с самыми близкими и не скрывал слез.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Getty Images

«Меня переполняют все эмоции, которые я сейчас испытываю. Я очень горд и очень счастлив. Я в восторге от возможности впервые в карьере принести своей стране золото Олимпиады. Пожалуй, это мой самый большой успех. Я выиграл, наверное, все, что можно выиграть в индивидуальной карьере. Сейчас я только начинаю праздновать, не могу дождаться того, что произойдет в ближайшие 48 часов», — сказал Джокович.

Фото Getty Images
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Getty Images

«Я поставил на кон свое сердце, душу, тело, семью, всё, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет», — еще одна цитата Новака.

Олимпиада
Фото
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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