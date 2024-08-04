Невероятные эмоции Джоковича: Новак выиграл долгожданное золото Олимпиады

Сегодня, 18:30
Новак Джокович реализовал мечту — стал олимпийским чемпионом. 37-летний легендарный теннисист, рекордсмен тура по числу титулов «Больших шлемов» и недель во главе рейтинга ATP только сейчас впервые сыграл в финале Олимпиады. Матч против новой звезды тура — испанца Карлоса Алькараса — вышел невероятно напряженным. В затяжной игре Ноле и Карлитос в обоих сетах доходили до тай-брейка, оба забрал серб.
После долгожданной победы Джокович дал волю эмоциям. Он опустился на колени и фактически рыдал, потом демонстрировал флаг Сербии и взлетел в ложу со своей семьей и тренерами. И здесь снова были сильные кадры: Новак разделил радость с самыми близкими и не скрывал слез.
«Меня переполняют все эмоции, которые я сейчас испытываю. Я очень горд и очень счастлив. Я в восторге от возможности впервые в карьере принести своей стране золото Олимпиады. Пожалуй, это мой самый большой успех. Я выиграл, наверное, все, что можно выиграть в индивидуальной карьере. Сейчас я только начинаю праздновать, не могу дождаться того, что произойдет в ближайшие 48 часов», — сказал Джокович.
«Я поставил на кон свое сердце, душу, тело, семью, всё, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет», — еще одна цитата Новака.