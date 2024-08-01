Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 22:15

«Наши-наши!» Болельщики Андреевой и Шнайдер придумали законную кричалку и порвали чехов

Фанаты придумали законную кричалку для поддержки Андреевой и Шнайдер
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Немногочисленная группа поддержки российской пары перекричала полный стадион чешских болельщиков.

Теннис стал самой «русской» из дисциплин на Олимпиаде-2024. Из 15 россиян на Играх семеро выступали на кортах «Ролан Гаррос». Даже когда симпатии всего стадиона были на стороне соперника, как это было в матче Романа Сафиуллина с Карлосом Алькарасом, россиян всегда встречали тепло.

— Поддержка у французов очень добрая, — подтверждал Даниил Медведев. — Зрители волну пускают — это очень красиво. Правда, ты уже мячом стучишь, готов подавать, а волна все идет на второй минуте.

Даниил Медведев. Даниил Медведев: «Прошу прощения за результат»

«Go Daniil» («давай, Даниил», — в переводе с английского), «Allez Mirra!» («вперед, Мирра», — в переводе с французского) звучали то и дело. Русскоговорящие болельщики тут в меньшинстве, но «Даня, давай!» или «Рома, молодец!» тоже слышны, хотя до танцев и песен в исполнении испанцев на всех матчах Алькараса и Надаля или почти футбольных кричалок «О-оооооо-о!» на парных встречах Маррея и Эванса было далеко.

Было. До четвертьфинала Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой против Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Эта встреча получилась огненной и по температуре воздуха — она в Париже снова за 30, несмотря на дожди, и по атмосфере.

Фото Reuters

Чешских болельщиков было в разы больше. С флагами, криками и трещотками они были в абсолютном большинстве и, конечно, поддерживали своих. «Чешки! Чешки!» — взрывалось над стадионом после каждого гейма, несмотря на то что преимущество Андреевой и Шнайдер в первом сете было подавляющим.

Учитывая, что встреча проходила на скромном корте под номером 7, это звучало внушительно.

Наших девчонок поначалу поддерживали единичными выкриками «Молодцы!», а один самый громкий поклонник заряжал футбольную «Давай! Давай!». К середине второго сета группа поддержки Мирры и Дианы объединилась и сокрушила соперников.

Российские флаги на этой Олимпиаде под запретом, как и выкрики «Россия!», но, несмотря на это, Чехию удалось обыграть и на трибунах. В самый ответственный момент, под конец второго сета, в ответ на «Чешки! Чешки!» с обеих трибун стала доноситься стройная кричалка «Наши! Наши!»

— Болельщики наши как обычно — в меньшинстве, а перекрикивают весь стадион. Просто топ! — восхитилась после матча Шнайдер и попросила поддержать их в следующем матче.

Наши девушки подтверждают, что атмосфера на олимпийских кортах очень добродушная, но свои голоса ничто не заменит.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
2
Обсудить
Читайте также
Свентек не смогла пробиться в финал Олимпиады-2024
Фанаты придумали законную кричалку для поддержки Андреевой и Шнайдер
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 1 августа: результаты дня
«В Олимпийскую деревню за мороженым пойдем с золотыми медалями». Андреева и Шнайдер зажигают не только на корте
Тарпищев дал совет Андреевой и Шнайдер перед полуфиналом Олимпиады
Тарпищев — о выходе Андреевой и Шнайдер в полуфинал Олимпиады: «Не говорите о медалях! Мы требуем от них игру»
Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира
Андреева и Шнайдер: «Наши болельщики — это топ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В Олимпийскую деревню за мороженым пойдем с золотыми медалями». Андреева и Шнайдер зажигают не только на корте