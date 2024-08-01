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Париж-2024

Сегодня, 16:50

Свентек сенсационно лишилась олимпийского финала. У Китая будет первая медаль в теннисе

Свентек не смогла пробиться в финал Олимпиады-2024
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Чжэн Циньвэнь уступила польке шесть матчей подряд, но в Париже представительница КНР взяла реванш.

Олимпиада. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 7:5

Ига Свентек упускает шансы на золотую медаль на любимых кортах «Ролан Гаррос», где она не проигрывала с 2021 года. В полуфинале Игр-2024 первую ракетку мира переиграла Чжэн Циньвэнь, совершив камбэк со счета 0:4 во второй партии. Представительница Польши провела один из худших матчей за последние годы, а китаянка гарантировала себе медаль — первую для своей страны в теннисе (в 2008 году экс вторая ракетка мира Ли На доходила до полуфинала, но затем проиграла оба матча). За победу в олимпийском турнире Чжэн поборется с Донной Векич или Анной Каролиной Шмидловой.

Олимпийское давление

На прошлой Олимпиаде в Токио Свентек имела в своем активе одну победу на ТБШ («Ролан Гаррос» — 2020) и была «посеяна» под шестым номером. Однако далеко пройти по турнирной сетке не получилось. Во втором раунде ее выбила испанка Паула Бадоса.

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В Париж-2024 Ига ехала в качестве абсолютного фаворита. Во-первых, с турнира снялись главные соперницы польки последних лет — Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Во-вторых, в отличие от японского харда, Свентек играла на своем любимом грунте, где взяла уже четыре ТБШ (три подряд). В этом году на «Ролан Гаррос» ее доминация была пугающей. Всех соперниц, кроме Наоми Осаки, полька буквально разгромила. А до этого она взяла связку грунтовых супертурниров Мадрид — Рим.

К Олимпиаде Свентек вышла на невероятной серии побед на грунте, которую в столице Франции довела до 23. До долгожданного титула олимпийской чемпионки оставалось сделать два шага, но осуществление мечты переносится еще на четыре года.

Чжэн Циньвэнь, в которую не верили ни букмекеры, ни специалисты, смогла переиграть грозную соперницу. Впрочем, дело скорее в самой Иге и давлении олимпийского турнира. За матч она сделал 36 невынужденных ошибок — больше двух за гейм. С таким показателем сложно пройти даже игрока топ-50, не говоря уже о представительнице топ-10.

Чжэн Циньвэнь.
Фото Reuters

Камбэк китаянки

Первый сет китаянка закрыла без вопросов, но во втором Свентек переключила скорость и начала выигрывать один розыгрыш за другим. Да, каких-то чумовых виннеров не было, но плотной игры на задней линии хватило, чтобы повести с двумя брейками (4:0). В этот момент коэффициент на польскую теннисистку вновь стал очень скромным (1,2), но после проигрыша пятого гейма, где Ига вела 30:0, ее снова как будто подменили.

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Чжэн выиграла шесть геймов из семи и закрыла матч на своей подаче, впервые победив первую ракетку мира. До этого она шесть раз проигрывала Свентек. Китаянка вышла в третий финал основного тура в сезоне и седьмой в карьере. Теперь она поборется за золотую медаль, а Свентек — за бронзовую. Во втором полуфинале встретятся главная сенсация теннисного турнира на Играх-2024 Анна Каролина Шмидлова из Словакии (уже обыграла двух игроков топ-10 — Жасмин Паолини и Барбору Крейчикову) и хорватка Донна Векич.

При любом раскладе Чжэн Циньвэнь будет фаворитом финала.

Теннис
Олимпиада
Ига Свентек
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