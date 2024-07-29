Медведев уже не возьмет три медали из трех. Россияне вылетели из турнира пар на Олимпиаде

Тяжелое начало для наших теннисистов в Париже.

Олимпийские игры. Теннис

Мужчины

Парный разряд. 1/16 финала

Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 2) — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4

Одиночный разряд

Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табло (Чили, 15) — 6:4, 6:4

Станислас Вавринка (Швейцария) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 6:1

Пока в теннисе у россиян дела идут, мягко говоря, разнонаправленно. В мужских парах медали точно не будет, выбыли две девушки из трех и один одиночник. Вряд ли это тот дебют, на который мы рассчитывали в виде спорта, где допустили больше всего наших. Как не вспомнить здесь отказников, у которых не нашлось достаточно сил и мотивации, чтобы приехать в Париж.

Россия теряет бойцов

Потери россиян в Париже растут. Мирра Андреева, приехавшая в Париж с титулом АТР, сразу вылетела в первом раунде. Павел Котов стал первым россиянином, для которого Олимпиада официально завершена — без шансов влетел Станисласу Вавринке 1:6, 1:6. Зато Сафиуллин прошел дальше — но во многом благодаря удачной жеребьевке. В первом раунде ему попался удобный чилиец Алехандро Табило (6:4, 6:4). В 1/16 финала снова Латинская Америка, но выше уровнем — в соперниках будет аргентинец Этчеверри.

В пару Медведева/Сафиуллина, которая должна была закрыть российский день, почему-то верилось. В 2022-м ребятам удался небезнадежный поход за АТР Cup, когда Даниил с Романом на морально-волевых прошли итальянцев Синнера и Берреттини, а в полуфинале уступили будущим чемпионам канадцам. А Медведев вообще после первого одиночного матча сказал (а может, слукавил?), что приехал сюда за парными медалями, а не личными. Но одних уже точно не будет — шанс теперь только на микст с Андреевой.

Впрочем, Олимпиада в теннисе — дело специфическое. В Токио Рублев говорил, что уже пакует чемоданы после вылета из одиночки, — а потом взял золото в миксте с Павлюченковой. Сафиуллин перед матчем рассказал, что с Даниилом потренировали пару они всего пару, простите за каламбур, раз. Так что многое в Париже определяется наитием, смекалкой, может, даже базой, заложенной на детских турнирах. Также Роман посмеялся, что пара с Даниилом не имеет аналогов в мире.

Но в первом же круге сразу не повезло — достались вторые номера «посева» — немцы Кравиц/Пюц. Одновременно с самого начала стало видно, что Медведев действительно настроился на пары. И по эмоциям, и по действиям он временами подтаскивал. Рисковал на подачах, вколачивая эйсами вторые. Но Кравиц, к примеру, дважды на тех же кортах выигрывал «Ролан Гаррос», пусть и с другим партнером.

Роман Сафиуллин. Фото Global Look Press

Не хватило сыгранности

Медведев и Сафиуллин могли выехать только на индивидуальных качествах — подаче, точных ударах по линиям. Взаимодействие у немцев было на более высоком уровне. Матч начался глубоко вечером — начало отложил дождь. В первом сете у россиян был реальный шанс довести до тай-брейка, но при счете 4:5 все решил один мяч при счете 30:40 на подаче Медведева. Немцам хватило даже такого шанса — да и полупустые трибуны гнали их вперед поактивнее. Нейтралов на этой Олимпиаде жалуют не очень, как показало плавание Сомова и теннис.

Во второй партии наша пара довела дело до брейка и, казалось переломила ход встречи, но порой Даня и Рома не могли даже разобраться, кому бить по мячу. Тем обиднее, что обратный брейк случился после двойной ошибки, а в решающем гейме, когда надо было делать 5:5, Сафиуллин допускал уж совсем непозволительные ошибки — при 0:30 отпустил мяч, а он полетел в корт.

4;6, 4:6 — достойное поражение топам «посева» на любом другом турнире, но на Олимпиаде, где при скукоженности состава российской сборной хочется большего, потери неприятны. Теперь, видимо, главные надежды на финал связаны с микстом — Андреева и Медведев мотивированы, и стадий там меньше — битва начинается сразу с 1/8 финала.