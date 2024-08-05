Очередной конфуз с российским флагом. Кафельникова сделали нейтральным спортсменом задним числом

Напротив фамилии олимпийского чемпиона Сиднея в трансляции стоял зеленый флаг с надписью AIN.

Организаторы трансляций Олимпиады в Париже никак не могут определиться, как же представлять россиян, которые вошли в историю Игр и мирового спорта благодаря своим достижениям. Так, очередное странное решение было принято во время показа теннисного финала в мужском одиночном разряде.

После победы Новака Джоковича над Карлосом Алькарасом на канале Eurosport появилась плашка с победителями турнира вплоть до 2000 года. Тогда в Сиднее золото завоевал Евгений Кафельников, и организаторы трансляции не придумали ничего лучше, как напротив фамилии россиянина поставить зеленый флаг нейтральных спортсменов с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).

Напомним, победа Кафельникова в Австралии стала достаточно неожиданной. Многие рассчитывали на молодого Марата Сафина, который накануне выиграл US Open, справившись в финале с легендарным Питом Сампрасом. Однако золотую медаль Игр завоевал его соотечественник. Кафельников в решающем матче в Сиднее оказался сильнее Томми Хааса.

Во время соревнований в Австралии еще не было допинговых и политических скандалов, и российские спортсмены спокойно выступали со своим флагом и гимном, поэтому появление значка AIN напротив фамилии Кафельникова вызвало негодование болельщиков.

Евгений Кафельников. Фото Global Look Press

«Позор! В 2000 году Евгений Кафельников представлял Россию, а не AIN», — написал недовольный фанат.

Сам теннисист также отреагировал на графику, сделав репост публикации возмущенного болельщика в социальных сетях.

Возможно, такое решение убрать триколор напротив фамилии Кафельникова связано с неоднозначными ситуациями, возникавшими на Олимпиаде в Париже ранее. Напомним, на прошлой неделе бурно обсуждалось появление российского флага в трансляции соревнований по плаванию, где мировой рекорд в брассе на 200 метров принадлежит Евгении Чикуновой, а олимпийский рекорд на 200-метровке на спине — Евгению Рылову. Также казус произошел во время показа турнира по легкой атлетике, когда напротив советского спортсмена Сергея Литвинова также появился государственный символ РФ.

В случае с теннисом избежать какой-либо реакции на графику организаторам трансляции, показанной на Eurosport, было достаточно легко: просто начать перечисление победителей Игр с 2004 года. Но они этого почему-то не сделали.