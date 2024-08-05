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«Если бы кто-то нам сказал, что выйдем в финал, не поверили бы. Но расстроены, что упустили золото». Андреева и Шнайдер после финала Олимпиады

Андреева и Шнайдер подвели итоги Олимпиады-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Что говорили Мирра Андреева и Диана Шнайдер после того, как уступили в финале парного турнира Олимпиады итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини (6:2, 1:6, 7:10) и взяли серебряные медали.

После матча Мирра и Диана пришли на пресс-конференцию — к сожалению, англоязычные стюарды не дали много времени на разговор. Но главное россиянки сказали. Их состояние описать сложно — точно не радость, но и не расстройство. Все же серебро стоит выше, чем предстартовые расклады на эту пару. Но ниже, чем ожидание от финала.

«СЭ» в благодарность за сказку, которую подарили девчонки, вручил им два билета в парижский Диснейленд. 20-летней Диане и 17-летней Мирре, которые со смехом грезили о мороженом, точно там в нем не откажут.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. Андреева и Шнайдер были в шаге от олимпийского золота. Но россиянкам не хватило опыта

— Мирра, Диана, как вам олимпийский опыт?

Мирра Андреева: — Играть на первой Олимпиаде — это особенно, многие люди об этом бы мечтали. Честно, не ожидала, что мы будем в финале. Посмотрим, как сыграемся. Первый матч стал одним из самых сложных. Если бы кто-то там нам в начале сказал, что мы выйдем в финал, я бы не поверила. Но мы расстроены тем, что упустили золотую медаль.

Диана Шнайдер: — Это была прекрасная неделя. Мы могли бы быть хорошей парой, но финал... Это совсем другое. Думаю, можем гордиться собой — много нервов, первая Олимпиада, впервые выступали вместе, но справились. Разочарованы результатом. Наши соперницы обладают большим опытом, они заслуживали золота. Станем работать дальше как пара.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер с&nbsp;медалями Олимпиады в&nbsp;Париже.

— Как ощущения от того, что вы представляли AIN, а не Россию?

Андреева: — Для меня это не имеет значения. Не знаю ответа, честно — просто выхожу и бьюсь.

Шнайдер: — Мы здесь, чтобы показывать лучший результат, и горды им.

— Почему так изменилась ситуация после первого сета?

Андреева: — У итальянок был прекрасный сезон, они больше играют вместе. Мы знали, что будет сложно. Соперницы лучше справились с давлением, чем мы. Это теннис... В важных розыгрышах они были агрессивнее, быстрее. У нас нет выбора — только принять это.

Шнайдер: — У них есть стиль — знают, как играть каждый матч, почти в любой ситуации. Мы провели много встреч здесь, было непросто. Мы молоды и с серебром. Думаю, в будущем у нас хорошие шансы как у пары.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. Олимпийский мишка и AIN в цветах флага России. Как болели за Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

— Мирра, вам 17, вы самая молодая олимпийская медалистка в теннисе. Каково себя ощущать в таком статусе?

Андреева: — Может, сыграем еще на четырех-пяти Олимпиадах. (Шнайдер смеется.) Ну, это мои мысли. Сейчас не лучшее время, чтобы комментировать, насколько мы молодые относительно других медалистов. Возможно, оно еще придет.

— Вы говорили о давлении. Что имеете в виду?

Андреева: — У меня были мысли — а что, если возьмем не золото? Что, если будем вести по ходу матча и уступим? В этом плане у меня есть давление, мысли наслаиваются. И таких мыслей будет все больше с увеличением числа важных игр.

Шнайдер: — Понимала, что тактически, технически мы превосходим эту пару. Давление было в том, что хотелось принести золото. С другой стороны, не каждый может выиграть серебро за несколько Олимпиад... Мысли о том, что что-то пойдет не так, что есть «но», мешали. Возможно, на следующей Олимпиаде мы с ним справимся.

Моя была ошибка, что приняла близко к сердцу некоторые неудачи в игре. Итальянки моментом воспользовались. Все приходит с опытом.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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