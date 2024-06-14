Российские теннисисты прошли перед Олимпиадой первую проверку. Но впереди их ждет еще одна

Международная федерация тенниса одобрила участие наших игроков во всех разрядах в Играх в Париже, однако окончательный вердикт за МОК.

Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех прошедших квалификационный отбор россиян для участия в Играх в Париже. Но радоваться рано, ведь наши соотечественники во главе с Даниилом Медведевым и Миррой Андреевой прошли только первую проверку от традиционно лояльной к россиянам ITF. В МОК же свою проверку продолжают, а значит, сюрпризы по-прежнему не исключены. Окончательный список участников теннисного турнира Игр-2024 будет объявлен только 4 июля.

У ITF претензий нет

Напомним, что по регламенту олимпийской квалификации список участников на Игры-2024 в теннисе формируется на основании рейтинг-листов WTA и ATP от 10 июня. В него гарантированно могут войти игроки, попавшие у мужчин и женщин в топ-56 в одиночке и в топ-10 в паре, при этом максимальная квота на одну страну (в том числе и у нейтральных россиян) составляет по четыре в каждом одиночном разряде, по две мужские и женские пары и один микст. Хотя в миксте в зависимости от ситуации при недоборе возможна заявка и второго дуэта от страны. В миксте, напомним, на Играх-2020 в Токио россияне разыграли финал, в котором Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова переиграли Аслана Карацева и Елену Веснину. Кроме того, серебряным призером в одиночке стал Карен Хачанов, уступивший в финале Александру Звереву из Германии.

Согласно рейтингу, в одиночном разряде на Олимпиаду отобрались Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин у мужчин и Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова у женщин. Также по парному рейтингу квалифицировалась Вера Звонарева, которая сама может выбрать партнершу для участия в олимпийском турнире — последние турниры, включая «Ролан Гаррос», она играла с Миррой Андреевой. Остальные участники в парном разряде и миксте определятся позднее. Впрочем, и в одиночке не исключены замены из-за травм или нежелания игроков ехать — Олимпиада не является обязательным турниром. Да и о фильтре МОК забывать не стоит.

«Мы в свое время отправили на согласование в ITF фамилии всех игроков, входивших в первую сотню, ясно было, что состав будет формироваться из них. Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий. Теперь до 19 июня отправим в ITF окончательную заявку. С МОК ее будет согласовывать сама международная федерация», — заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев «РИА Новости». Кроме того, он подтвердил, что российские игроки допущены ITF не только в одиночном, но и в парном и смешанном разряде.

Карен Хачанов и Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Есть возможности для замен

Безусловно, согласование расширенного состава с ITF является позитивной новостью, ведь там также могли при желании встать в позу. И не потому, что считают российских игроков недостаточно нейтральными, а в связи с несоблюдением критериев отбора по части матчей за сборную в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в нынешнем олимпийском цикле. Поскольку россиян в 2022 году отстранили от всех командных соревнований, для большинства наших игроков это условие было невыполнимо. В то же время изначально предполагалось, что Международная федерация тенниса не станет из-за этого чинить препятствия лидерам российского тенниса на Олимпиаде, а просто сделает для них исключения. Которые, кстати, также предусмотрены регламентом олимпийской квалификации.

Однако последнее слово, как известно, будет не за ITF, а за МОК. А там подчеркивают, что никаких решений по допуску на Игры в Париже наших теннисистов пока не принято. «Нет, мы пока не подтверждаем это. Процесс проверки среди российских и белорусских теннисистов для получения нейтрального статуса продолжается. Думаю, в скором времени мы выступим с заявлением по данной теме. Это займет еще какое?то количество дней», — сказал по поводу допуска россиян на Олимпиаду официальный представитель МОК Майкл Адамс на брифинге по итогам второго дня заседания исполнительного комитета МОК в швейцарской Лозанне.

Напомним, что претензии по поводу нейтральности предъявлялись Мирре Андреевой за лайк поздравления президента РФ с днем рождения в социальных сетях, а также Карену Хачанову за репост поздравления с 9 мая, на котором присутствует георгиевская лента. Но, похоже, ITF это совершенно не смутило. Смутит ли комиссию МОК? Впрочем, в крайнем случае, не прошедшим олимпийский фильтр можно будет найти замену — на данный момент в топ-56 в одиночке находятся также Павел Котов, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.