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Париж-2024

Сегодня, 11:45

Российский теннис на Олимпиаде превзошел ожидания. Но так мало медалей не было двадцать лет

Российские теннисисты на Олимпиаде-2024 завоевали одну медаль
Сергей Подушкин
Обозреватель
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На Играх в Париже наши ограничились лишь сенсационным серебром Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Теннисный турнир Олимпийских игр в Париже россияне завершили с одной серебряной медалью. С одной стороны, с точки зрения завоеванных наград они показали худший результат на Олимпиадах за двадцать лет, с другой — преподнесли приятный сюрприз в женских парах, где свежеобразованный дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер показал просто превосходный теннис и сделал шикарную заявку на большое олимпийское и не только будущее.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. Андреева и Шнайдер были в шаге от олимпийского золота. Но россиянкам не хватило опыта

Медведев и не считался фаворитом

Действительно, после Игр-2004 года в Афинах, когда россияне вообще остались без наград (многим памятен обиднейший проигрыш Анастасии Мыскиной бельгийке Жюстин Энен-Арденн в, казалось бы, выигранном полуфинале), они все время выступали на Олимпиадах очень здорово. В Пекине в 2008-м Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева заняли весь пьедестал почета в женском одиночном разряде, в Лондоне в 2012-м Мария Шарапова выиграла серебро в одиночке, а Мария Кириленко и Надежда Петрова — бронзу в паре. В Рио-де-Жанейро в 2016-м настал через праздновать победу в парном разряде Екатерине Макаровой и Елене Весниной, а 2021-м на Играх в Токио было завоеваны одна золотая и две серебряные награды — Анастасия Павлюченкова вместе Андреем Рублевым переиграли в финале микста Елену Веснину и Аслана Карацева, а Карен Хачанов дошел до финала в мужском одиночном разряде, уступив там Александру Звереву из Германии.

Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но на сей раз россиянам было непросто. То ли из-за нейтрального статуса, то ли из-за желания сконцентрироваться на улучшении рейтинга (напомним, очки и призовые на Играх не положены), а также из-за проблем со здоровьем в Париж из призеров Токио приехала только Веснина. У женщин олимпийский турнир пропустили также три первые ракетки страны в одиночке (Дарья Касаткина, Анна Калинская и Людмила Самсонова) и лидер в парном разряде, победительница итогового турнира WTA-2023 Вера Звонарева. У мужчин мы не увидели вторую и третью ракетки России Рублева и Хачанова плюс Карацева, в результате чего даже не получилось заполнить всю положенную квоту — у женщин и мужчин в одиночке играли по три теннисиста вместо четырех, у мужчин была одна пара вместо положенных двух.

Даниил Медведев. Даниил Медведев: «Прошу прощения за результат»

Конечно, радовало присутствие на Олимпиаде лидера нашего тенниса Даниила Медведева, но он сам относился к турниру на кортах «Ролан Гаррос» с осторожностью. Ведь Даниил на Открытом чемпионате Франции никогда не проходил дальше четвертьфинала. На сей раз он вылетел в третьем круге от канадца Феликса Оже-Альяссима, хотя тот, надо признать, был ему по силам. Если бы Медведев прошел Феликса и норвежца Каспера Рууда, то, вероятно, уступил бы в полуфинале испанцу Карлосу Алькарасу и сразился бы за бронзу с непредсказуемым исходом с итальянцем Лоренцо Музетти, но теннис, как известно, не знает сослагательного наклонения. Что же касается пары и микста, на которые, по его словам, Даниил делал большую ставку, то там шансы изначально казались сомнительными. Особенно в паре с Романом Сафиуллиным. Да и в миксте с Миррой Андреевой все могло получиться, если бы мгновенно возникла командная химия. Но она мгновенно не возникла, Даниил и Мирра вылетели от итальянцев в первом круге.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер с&nbsp;медалями Олимпиады в&nbsp;Париже.

Мирра и Диана нашли друг друга

Конечно, многие надеялись на повторение Андреевой феноменального «Ролан Гаррос», где она дошла до полуфинала в одиночке. Но ожидать от 17-летней теннисистки стабильности на топ-уровне все же явно не стоило. К тому же Мирра к старту турнира не успела восстановиться физически и психологически после дебютного титула WTA в Яссах. Да, она могла и не играть в Румынии перед Олимпиадой, но ей требовалось вернуть уверенность после провала на Уимблдоне и турнирные ощущения на грунте.

К тому же нет худа без добра — быстрый вылет в одиночке и миксте позволил Мирре сконцентрироваться на паре, где вместе со Шнайдер они произвели фурор, обыграв три «сеяных» дуэта, включая олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии. Да, в финале против итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини после выигранного первого сета в действиях россиянок почувствовалась нервозность, и им совсем чуть не хватило до золота, но и серебро Мирры и Дианы — это результат, явно превзошедший все ожидания.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Если бы кто-то нам сказал, что выйдем в финал, не поверили бы. Но расстроены, что упустили золото». Андреева и Шнайдер после финала Олимпиады

«Они нашли друг друга. Такое бывает, что с первого матча у напарников что-то кликает и возникает такое соединение, когда ты чувствуешь свою напарницу. Очень здорово, что в их тандеме Диана — левша, а Мирра — правша. Я долгое время играла с левшой и знаю, какое это преимущество перед соперниками. Неудобно играть против левши, особенно когда они еще и меняются на корте. Сейчас они могут наиграться и найти свой стиль игры. Тогда они смогут претендовать на турниры «Большого шлема». Может быть, они наиграют связку на следующую Олимпиаду. Олимпийская медаль не дается просто так, ее нужно выстрадать и заслужить. Олимпийское золото нужно наиграть. Нужно сыграться. Это награда, которая дается откуда-то свыше», — прокомментировала «СЭ» игру и будущее серебряного олимпийского дуэта чемпионка Игр-2016 Веснина, которая, кстати, с Екатериной Александровой в Париже в первом круге едва не обыграла будущих полуфиналисток из Канады.

Сами Мирра с Дианой действительно нашли друг друга на корте. От этой пары исходила позитивная энергия, девушки поддерживали друг друга, встречали даже обидные промахи с улыбками. И им самим так понравилось, что они всерьез подумывают продолжать играть пару на американских турнирах, включая US Open. Кто знает, может, у нас скоро действительно появится пара уровня Макаровой/Весниной?

Новак Джокович отмечает победу вместе с&nbsp;дочерью.

Джокович сыграл великолепно

Если же подводить общие итоги, то в главных «номинациях» — мужской и женской одиночке они оказались абсолютно разными с точки зрения предсказуемости финалистов. У мужчин до золотого матча дошли двое главных фаворитов — молодой и дерзкий испанец Карлос Алькарас и опытнейший, рекордсмен всего и вся и главный неудачник Олимпийских игр серб Новак Джокович. Перед финалом шансы Алькараса выглядели даже более предпочтительными, и он действительно сыграл в финале великолепно. Но Джокович и вовсе действовал просто фантастически. «Я поставил на кон свое сердце, душу, тело, семью, все, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет», — эмоционально говорил Новак уже после своей победы.

Новак Джокович с&nbsp;золотой медалью Олимпиады в&nbsp;Париже. Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим

Конечно, были финалы на турнирах «Большого шлема», в которых он играл очень здорово, но этот точно как минимум стал одним из лучших матчей серба в карьере. В самые сложные моменты он отвечал на классные удары Карлоса еще более классно, поставив оппонента в тупик и оставив с олимпийским серебром, а сам взял долгожданное олимпийское золото. А заодно и сделал карьерный «Золотой шлем», выиграв вслед за четырьмя турнирами «Большого шлема» еще и Олимпиаду.

В свою очередь, китаянка Чжэн Циньвэнь пока за карьеру только раз дошла до финалов турниров «Большого шлема», зато ровесница Алькараса добилась олимпийского триумфа, пройдя в полуфинале, казалось бы, неуязвимую на кортах «Ролан Гаррос» Игу Свентек из Польши. Станет ли это началом большого победного пути или всего лишь ярким всплеском, покажет только время.

Теннис
Олимпиада
Сборная России по теннису
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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