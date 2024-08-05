Российский теннис на Олимпиаде превзошел ожидания. Но так мало медалей не было двадцать лет

На Играх в Париже наши ограничились лишь сенсационным серебром Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Теннисный турнир Олимпийских игр в Париже россияне завершили с одной серебряной медалью. С одной стороны, с точки зрения завоеванных наград они показали худший результат на Олимпиадах за двадцать лет, с другой — преподнесли приятный сюрприз в женских парах, где свежеобразованный дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер показал просто превосходный теннис и сделал шикарную заявку на большое олимпийское и не только будущее.

Медведев и не считался фаворитом

Действительно, после Игр-2004 года в Афинах, когда россияне вообще остались без наград (многим памятен обиднейший проигрыш Анастасии Мыскиной бельгийке Жюстин Энен-Арденн в, казалось бы, выигранном полуфинале), они все время выступали на Олимпиадах очень здорово. В Пекине в 2008-м Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарева заняли весь пьедестал почета в женском одиночном разряде, в Лондоне в 2012-м Мария Шарапова выиграла серебро в одиночке, а Мария Кириленко и Надежда Петрова — бронзу в паре. В Рио-де-Жанейро в 2016-м настал через праздновать победу в парном разряде Екатерине Макаровой и Елене Весниной, а 2021-м на Играх в Токио было завоеваны одна золотая и две серебряные награды — Анастасия Павлюченкова вместе Андреем Рублевым переиграли в финале микста Елену Веснину и Аслана Карацева, а Карен Хачанов дошел до финала в мужском одиночном разряде, уступив там Александру Звереву из Германии.

Даниил Медведев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но на сей раз россиянам было непросто. То ли из-за нейтрального статуса, то ли из-за желания сконцентрироваться на улучшении рейтинга (напомним, очки и призовые на Играх не положены), а также из-за проблем со здоровьем в Париж из призеров Токио приехала только Веснина. У женщин олимпийский турнир пропустили также три первые ракетки страны в одиночке (Дарья Касаткина, Анна Калинская и Людмила Самсонова) и лидер в парном разряде, победительница итогового турнира WTA-2023 Вера Звонарева. У мужчин мы не увидели вторую и третью ракетки России Рублева и Хачанова плюс Карацева, в результате чего даже не получилось заполнить всю положенную квоту — у женщин и мужчин в одиночке играли по три теннисиста вместо четырех, у мужчин была одна пара вместо положенных двух.

Конечно, радовало присутствие на Олимпиаде лидера нашего тенниса Даниила Медведева, но он сам относился к турниру на кортах «Ролан Гаррос» с осторожностью. Ведь Даниил на Открытом чемпионате Франции никогда не проходил дальше четвертьфинала. На сей раз он вылетел в третьем круге от канадца Феликса Оже-Альяссима, хотя тот, надо признать, был ему по силам. Если бы Медведев прошел Феликса и норвежца Каспера Рууда, то, вероятно, уступил бы в полуфинале испанцу Карлосу Алькарасу и сразился бы за бронзу с непредсказуемым исходом с итальянцем Лоренцо Музетти, но теннис, как известно, не знает сослагательного наклонения. Что же касается пары и микста, на которые, по его словам, Даниил делал большую ставку, то там шансы изначально казались сомнительными. Особенно в паре с Романом Сафиуллиным. Да и в миксте с Миррой Андреевой все могло получиться, если бы мгновенно возникла командная химия. Но она мгновенно не возникла, Даниил и Мирра вылетели от итальянцев в первом круге.

Мирра и Диана нашли друг друга

Конечно, многие надеялись на повторение Андреевой феноменального «Ролан Гаррос», где она дошла до полуфинала в одиночке. Но ожидать от 17-летней теннисистки стабильности на топ-уровне все же явно не стоило. К тому же Мирра к старту турнира не успела восстановиться физически и психологически после дебютного титула WTA в Яссах. Да, она могла и не играть в Румынии перед Олимпиадой, но ей требовалось вернуть уверенность после провала на Уимблдоне и турнирные ощущения на грунте.

К тому же нет худа без добра — быстрый вылет в одиночке и миксте позволил Мирре сконцентрироваться на паре, где вместе со Шнайдер они произвели фурор, обыграв три «сеяных» дуэта, включая олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии. Да, в финале против итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини после выигранного первого сета в действиях россиянок почувствовалась нервозность, и им совсем чуть не хватило до золота, но и серебро Мирры и Дианы — это результат, явно превзошедший все ожидания.

«Они нашли друг друга. Такое бывает, что с первого матча у напарников что-то кликает и возникает такое соединение, когда ты чувствуешь свою напарницу. Очень здорово, что в их тандеме Диана — левша, а Мирра — правша. Я долгое время играла с левшой и знаю, какое это преимущество перед соперниками. Неудобно играть против левши, особенно когда они еще и меняются на корте. Сейчас они могут наиграться и найти свой стиль игры. Тогда они смогут претендовать на турниры «Большого шлема». Может быть, они наиграют связку на следующую Олимпиаду. Олимпийская медаль не дается просто так, ее нужно выстрадать и заслужить. Олимпийское золото нужно наиграть. Нужно сыграться. Это награда, которая дается откуда-то свыше», — прокомментировала «СЭ» игру и будущее серебряного олимпийского дуэта чемпионка Игр-2016 Веснина, которая, кстати, с Екатериной Александровой в Париже в первом круге едва не обыграла будущих полуфиналисток из Канады.

Сами Мирра с Дианой действительно нашли друг друга на корте. От этой пары исходила позитивная энергия, девушки поддерживали друг друга, встречали даже обидные промахи с улыбками. И им самим так понравилось, что они всерьез подумывают продолжать играть пару на американских турнирах, включая US Open. Кто знает, может, у нас скоро действительно появится пара уровня Макаровой/Весниной?

Джокович сыграл великолепно

Если же подводить общие итоги, то в главных «номинациях» — мужской и женской одиночке они оказались абсолютно разными с точки зрения предсказуемости финалистов. У мужчин до золотого матча дошли двое главных фаворитов — молодой и дерзкий испанец Карлос Алькарас и опытнейший, рекордсмен всего и вся и главный неудачник Олимпийских игр серб Новак Джокович. Перед финалом шансы Алькараса выглядели даже более предпочтительными, и он действительно сыграл в финале великолепно. Но Джокович и вовсе действовал просто фантастически. «Я поставил на кон свое сердце, душу, тело, семью, все, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет», — эмоционально говорил Новак уже после своей победы.

Конечно, были финалы на турнирах «Большого шлема», в которых он играл очень здорово, но этот точно как минимум стал одним из лучших матчей серба в карьере. В самые сложные моменты он отвечал на классные удары Карлоса еще более классно, поставив оппонента в тупик и оставив с олимпийским серебром, а сам взял долгожданное олимпийское золото. А заодно и сделал карьерный «Золотой шлем», выиграв вслед за четырьмя турнирами «Большого шлема» еще и Олимпиаду.

В свою очередь, китаянка Чжэн Циньвэнь пока за карьеру только раз дошла до финалов турниров «Большого шлема», зато ровесница Алькараса добилась олимпийского триумфа, пройдя в полуфинале, казалось бы, неуязвимую на кортах «Ролан Гаррос» Игу Свентек из Польши. Станет ли это началом большого победного пути или всего лишь ярким всплеском, покажет только время.